Политолог: У Путина три диагноза 6.04.2023, 8:57

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Группа влиятельных силовиков выражает свое недовольство главой РФ очень сильными эпитетами.

Положение президента РФ Владимира Путина серьезно пошатнулось, когда Международный уголовный суд выписал ему ордер на арест. Это сильно увеличило шансы госпереворота в стране.

Такое мнение высказал политолог Валерий Соловей в интервью российскому ресурсу «Можем объяснить».

С его слов, на сегодня только спецслужбы способны организовать свержение Путина. И уже существует группа влиятельных силовиков, которая крайне недовольна диктатором РФ.

«Они настроены очень кардинально. Они его называют «импотентом», сопровождая очень сильными эпитетами. Президент завел и страну, и их в тупик и не хочет выхода из этого тупика находить или не может. Они считают, что почему бы не найти выход. Технически попробовать осуществить что-то по типу ГКЧП.2 возможно», - рассказал политолог РФ.

Он отметил, что ордер МУС на арест Путина уже развязал руки данной группировке. Однако для того, чтобы она решилась на действия, нужно еще одно условие.

«Второй стимул - украинское контрнаступление. Если оно окажется для ВС РФ разрушительным (обвально посыпется оборона), то надо на кого-то спихивать ответственность за неудачи… Вот у них находится виновник. Одно стимулирующее обстоятельство уже есть. Если появится второе, то, я бы сказал, возможность радикальных перемен, касающихся пока только верхнего эшелона российской политики, резко возрастет. И все это может произойти уже в этом году. И, скорее всего, произойдет», - прогнозирует Соловей.

Он также уверяет, что из-за состояния здоровья Путин становится недееспособным. «У него три диагноза. Это болезнь Паркинсона… Второй диагноз связан с его психическим состоянием… Третий диагноз фатальный - тяжелая онкология. Благодаря экспериментальным лекарствам и новейшим методам лечения удалось отодвинуть горизонт дожития… Речь не шла о том, что он покинет мир, а о том, что он станет недееспособным: не сможет появляться на публике. Мы видим, что он к этому сейчас пришел. Эта необходимость все чаще использовать двойника (раньше их использовали исключительно в целях безопасности, когда несколько путиных садились в кортежи и разъезжались, что было разумно). Но когда человека используют для выступления и замены, это невозможно скрыть: слишком много людей это наблюдают», - рассказал политолог РФ.

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