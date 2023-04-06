Найти лишнюю букву за 10 секунд: задача для людей с высоким уровнем IQ 8 6.04.2023, 9:03

4,324

Интересный тест на внимание и сообразительность.

Оптические иллюзии - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Наши глаза не сразу могут передать мозгу правильное изображение именно из-за этой ошибки восприятия.

Далеко не каждый человек может справиться с такой задачкой и понять, где именно спрятана ошибка. Такие головоломки дают возможность проверить свои когнитивные способности и помочь сосредоточиться.

Один из таких тестов предлагает попытаться найти лишнюю букву, которая спрятана между другими. Стоит отметить, что вам нужно постараться сделать это менее чем за 10 секунд. Если вы справитесь, то это значит, что у вас достаточно высокий уровень IQ.

В головоломке есть всего 8 рядов букв X и K. Именно между ними спряталась одна буква, которая в этих рядах и столбиках лишняя.

Если вы успели найти букву Y максимум за 10 секунд - у вас хорошо развит интеллект.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».