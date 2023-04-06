Славомир Сераковский: В Беларуси возможен переворот 1 6.04.2023, 9:20

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Возникает окно возможностей, которое для Польши открылось в 1989 году.

Славомир Сераковский — польский публицист и политический аналитик, который своими глазами видел белорусские протесты в 2020 году. Сераковский убежден, что белорусское общество полностью готово к переменам.

Об этом аналитик рассказал в интервью («Еврорадио».

— Некоторые аналитики полагают, что российское ядерное оружие, которое получит Лукашенко, будет использовано не против Украины, а против Польши и Литвы. Насколько это вероятно?

— Естественно, все сообщения на эту тему были внимательно прочитаны. Но они не воспринимаются как-то иначе, чем другие заявления Путина, которые оказались преувеличенными, провокационными, несерьезными. Эти заявления еще больше компрометируют Москву и свидетельствуют об отчаянии. То, что сейчас делает Путин — это метод сумасшедшего, который использует и Лукашенко. Это такая тактика, которую Лукашенко также использует и против Путина. То есть «могу позволить себе все, могу уничтожить весь мир, могу уничтожить Беларусь. Если захотите меня поймать, то одновременно сделаете или вызовете гекатомбу в Беларуси». И эта тактика сейчас часто применяется Путиным из-за отчаяния, но я не скажу, чтобы она произвела какое-то впечатление в Польше. Скорее мы все переживаем за Беларусь.

— Может ли Лукашенко отвернуться от Путина и начать наводить мосты с Западом?

— Представим ситуацию, в которой война в Украине развивается для России еще хуже. Украина освобождает очередные территории и даже все, и тогда Кремль заполучит тотальную проблему, которую не сможет объяснить. Погибло 200-300 тысяч россиян, разрушены экономические достижения последних десятилетий, разрушены позиции России в мире. Такие партнеры, как Китай, держат все большую дистанцию. В Москве понимают, что Путин привел страну к катастрофе. Там начинается хаос.

И возникает окно возможностей, которое для Польши открылось в 1989 году и, надеюсь, откроется для Беларуси в недалеком будущем, так как Беларусь справится, так как белорусы сами справятся и, я считаю, сделают это идеально.

Но не пока в Москве есть Путин. И в такой ситуации какие-то разговоры с Лукашенко проводить можно, но они должны быть скорее тактическими, так как с ним невозможно построить нормальное демократическое общество. Это еще большая проблема, чем была у поляков с Ярузельским — польским диктатором 80-х годов, когда Польша также была под санкциями, царило военное состояние, в тюрьмах сидели политические заключенные, но не в таких брутальных условиях. Но Ярузельский был рациональным, с ним можно было разговаривать. Позже он оказался достаточно лояльным к решениям круглого стола и демократии в Польше. Однако Лукашенко абсолютно не такой. Он скорее как северокорейский диктатор. То есть в Беларуси невозможен круглый стол. В Беларуси возможен переворот. А переворот будет возможен, если не будет Путина. А это не невозможно.

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