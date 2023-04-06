В России при загадочных обстоятельствах скончался глава энергетического гиганта 11 6.04.2023, 9:27

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Высокопоставленного чиновника нашли мертвым в СИЗО.

Руководитель российского энергетического гиганта Игорь Шкурко найден мертвым в камере следственного изолятора.

Это уже 40-я загадочная смерть российского олигарха и высокопоставленного чиновника.

Речь идет о 49-летнем Игоре Шкурко, который был замгендиректора «Якутскэнерго».

Он находился в СИЗО в деле о получении взятки. При этом за день до смерти Шкурко подал апелляцию в суд, сообщает издание The Sun.

Волна загадочных смертей среди российских чиновников и олигархов началась после вторжения ВС РФ в Украину.

Эксперты и аналитики уверены, что все 40 смертей непосредственно связаны с Кремлем. В СК РФ не рассказали, как и почему умер Шкурко, только сообщили, что смерть не носит насильственный характер.

49-летний Шкурко был женат, и у него осталось двое сыновей. Его обвинили в получении взятки. Был задержан 30 марта, а ушел из жизни 4 апреля. Это подтвердили в ФСИН.

Игорь Шурко

В «Якутскэнерго» Шкурко отвечал за техническое управление. Электроэнергия поставлялась в самый холодный регион мира — Якутию. Это 40-я по счету смерть среди российских чиновников и олигархов за 13 месяцев.

При этом большая часть смертей — загадочная. Все погибшие якобы совершили суицид. Чего только стоит смерть Сергея Гришина, который продал свой особняк в Калифорнии Меган и Гарри. У него случился сепсис сразу же после критики Путина.

В начале марта в своей квартире ремнем был задушен Андрей Ботиков, создавший вакцину «Спутник V».

Офицеры военной разведки США Джон Свит и Марк Тот уверены, что Путин создал современную версию организации Murder Inc. В 1930-х годах преступный мир США создал такую группировку, которая несет ответственность более чем за 100 убийств.

«Любого, кого считают потенциальной угрозой, похоже, привлекает открытое окно», — сказал Свит, намекая на «самоубийства» в РФ, когда чиновники выбрасываются из окон.

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