Пекин публично отвесил оплеуху Кремлю 2 6.04.2023, 9:38

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Китаю интереснее сотрудничество с Европой.

Посол Китая в ЕС Фу Цун назвал дружбу с Россией «не более, чем риторикой», заявив, что Китай не занимает сторону РФ в войне против Украины, а также отказывается признавать оккупированные территории «российскими».

Позиция касается как оккупированного Крыма и ОРДЛО, так и районов, захваченных россиянами после февраля 2022 года. На первый взгляд, посол, пусть и несколько в других словах, повторил официальную позицию Пекина, но в реальности такая оплеуха может быть ответом руководство КНР на агрессивную «ядерную риторику» Москвы.

Почему Фу Цун решил так обнадежить европейских партнеров Украины, читайте в колонке для «Апострофа» главы Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика.

Посол Фу Цун встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед их вылетом в Пекин, что примечательно само по себе. Уже из этого следует вывод, что его заявление было адресовано именно европейскому истеблишменту, так как Пекин заинтересован в европейских рынках сбыта, а также в доступе к новейшим технологиям. РФ ничего такого и близко не может предложить.

Так же Пекин может играть на том, что с началом президентской кампании в США Вашингтон будет меньше уделять внимание европейским делам, что позволит Пекину нарастить темп в продвижении собственных экономических интересов. Для этого, в том числе, следует публично дистанцироваться от токсичной Москвы.

В остальном представитель КНР в Евросоюзе не сказал ничего нового. КНР с 2014 года не признает факт оккупации Крыма, создания разных «ДНР» и «ЛНР». После 24 февраля 2022 года стало очевидно, что никаких союзнических отношений между Пекином и Москвой быть не может, особенно в ситуации, когда россияне проигрывают войну. Путинский режим интересен большому китайскому брату исключительно как марионетка, а также поставщик сырья. Никакого равноправия в таких альянсах быть не может.

Китай не поставляет РФ оружие. В американскую и европейскую прессу периодически просачивается информация, что ту или иную китайскую компания поймали на поставках в РФ беспилотников или пластин для бронежилетов, но нюанс в том, что мы все это можем купить у Китая через условный «Алиэкспресс». Более того, как только такая информация вылезает наружи, фирмы резко обрывают контакты с российскими заказчиками. С предприятиями, которые продавали россиянам пластины для бронежилетов, произошло именно это.

Важно иметь в виду, что у Китая есть большой опыт по обходу западных санкций, есть наработанные механизмы, имеющие политическое прикрытие. Именно так другой клиент КНР – северокорейский режим Кимов – обходит санкции США и ЕС. Аналогично Китай находит способы поддержать военную хунту в Мьянме. Но когда речь заходит об интересах Кремля, Пекин даже не пытается делать и десятой части того, что он делает для КНДР, обеспечивая северокорейским сателлитам «коридор» по поставке подсанкционных товаров и оборудования.

Китайские дипломаты в Москве говорят российским коллегами ровно тоже самое, что и Фу Цун европейцам. Разница лишь в формате подачи, но не в сути. Пекину нет резона открыто поддерживать Владимира Путина в войне, которую тот проигрывает.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, реагируя на слова Фу Цуна, отделался общими заявлениями, что дескать следует исходить из итогов недавней встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина в Кремле. В том и дело, что визит председателя Си ничего не принес российскому руководству. Напротив, Путин сам нивелировал результаты встречи, декларируя готовить разместить ядерное оружие в Беларуси, а также начав «учения» с привлечением стратегических ракетных комплексов «Ярс». В Кремле понимали, что Пекину такое явно не понравится в виду публичной позиции Си Цзиньпина по недопустимости ядерной эскалации.

В итоге китайский посол в ЕС Фу Цун в очередной раз напомнил россиянам, что Китаю не выгодно идти на открытый союз с неудачливыми ядерными шантажистами, политика которых лишь привела к расширению НАТО и усилению американского влияния на Европу.

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