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Украинский спецназ показал уличные бои в Бахмуте

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  • 6.04.2023, 9:44
  • 3,172
Украинский спецназ показал уличные бои в Бахмуте

Уникальные кадры сражений от первого лица.

Украинские военнослужащие показали кадры по уличным боям в Бахмуте. Борьба за город продолжается.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.

«Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом», - говорится в описании под видео.

Военные отмечают, что бои за город продолжаются.

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