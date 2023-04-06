Украинский спецназ показал уличные бои в Бахмуте

Украинский спецназ показал уличные бои в Бахмуте2
- 6.04.2023, 9:44
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Уникальные кадры сражений от первого лица.
Украинские военнослужащие показали кадры по уличным боям в Бахмуте. Борьба за город продолжается.
Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.
«Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом», - говорится в описании под видео.
Военные отмечают, что бои за город продолжаются.