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Под Витебском Западная Двина подмыла берег у дачных поселков

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  • 6.04.2023, 9:45
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Под Витебском Западная Двина подмыла берег у дачных поселков

Дома могут обрушиться.

В Витебском районе в результате подъема уровня воды в реке Западная Двина произошел подмыв берега. В связи с этим разрушился участок грунтовой дороги между рекой и двумя садовыми товариществами, сообщает пресс-служба МЧС.

5 апреля в 17.50 поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Западная Двина произошел подмыв берега, из-за чего разрушился участок грунтовой дороги между рекой и садовыми товариществами «Лужесно-1» и «Лужесно-2» возле деревни Барвин Витебского района.

Пострадавших нет. Но появилась угроза обрушения домов, сооружений и хозяйственных построек на территории дачных поселков.

Для укрепления грунта береговой линии и подсыпки дороги задействованы 14 единиц техники и 14 работников.

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