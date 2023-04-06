В оккупированном Мелитополе взлетела на воздух база россиян 2 6.04.2023, 9:49

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Стали известны подробности ночной атаки ВСУ.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля раздались взрывы Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал детали о ночных «прилетах» по оккупантам в городе.

Как он сообщил, ночью «прилетело» по базе захватчиков вблизи захваченного аэродрома.

- Шумная ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась «многострадальная» вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома, - отметил мэр.

По его словам, оккупанты сразу же отчитались о «меткой ПВО», а сами отправили в сторону аэродрома скорые. Потери россиян уточняются.

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