В оккупированном Мелитополе взлетела на воздух база россиян

В оккупированном Мелитополе взлетела на воздух база россиян2
- 6.04.2023, 9:49
- 5,712
Стали известны подробности ночной атаки ВСУ.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля раздались взрывы Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал детали о ночных «прилетах» по оккупантам в городе.
Как он сообщил, ночью «прилетело» по базе захватчиков вблизи захваченного аэродрома.
- Шумная ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась «многострадальная» вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома, - отметил мэр.
По его словам, оккупанты сразу же отчитались о «меткой ПВО», а сами отправили в сторону аэродрома скорые. Потери россиян уточняются.