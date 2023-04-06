Какой готовый бизнес и почем продается в белорусских регионах 2 6.04.2023, 9:57

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Можно обзавестись даже теплицей для выращивания шампиньонов.

Intex-press просмотрел в интернете предложения о продаже готового бизнеса в Барановичах и районе и отобрал наиболее интересные из них.

Кафе-фургон с мобильной кухней

В Барановичах продается готовый фудтрак под общепит на базе автобуса Mercedes. Согласно объявлению, он «оборудован всем необходимым», поэтому начинать на нем работать можно сразу.

Указано, что фудтрак предназначен как для стационарной работы, так и для выездных мероприятий. Владелец обещает предоставить новому хозяину всех поставщиков продуктов и ввести в курс дела.

За такой готовый бизнес просят около 57 тысяч рублей. Также сообщается, что «возможен обмен».

Бизнес на шампиньонах

В Барановичском районе продаются теплицы для выращивания шампиньонов. Бизнес, как отмечается в объявлении, работает с 2016 года. Площадь участка для обслуживания производственной базы – 0,562 га. На нем размещено шесть теплиц, котельная, два здания для персонала, ангар для техники и резервный источник питания.

В объявлении уверяют, что тому, кто приобретет готовый бизнес, предоставят контакты поставщиков и клиентскую базу для реализации.

Цена – 230 тысяч рублей, а «реальному покупателю торг».

Кофейный и снековый автоматы

Автоматическое устройство для торговли, которое позволит приносить доход без участия продавца, продается в Барановичах за 9 000 рублей.

В объявлении указано, что кофейный и снековый аппараты с одной платежной системой, «надежные и простые в обслуживании».

Так что, если вы желаете получать прибыль при минимуме затраченных усилий, такие автоматы вполне себе под это подходят.

Рыбное хозяйство

Рыбное хозяйство располагается между деревнями Задвея и Полонечка в Барановичского районе. Состоит оно из водоема площадью более 7 га и используется как для промышленного отлова, так и для платной рыбалки. В нем водится карп, щука, карась, окунь.

В объявлении указано, что вокруг водоема «есть возможность арендовать землю для организации объектов агротуризма или технического обслуживания водоема».

Стоимость рыбного хозяйства – 49 000 рублей, а «реальному покупателю будет большая скидка». Уточняется, что за такой готовый бизнес необходимо один раз в год платить аренду – 2 базовые величины.

Арт-пространство для фото- и видеосъемок

Ищет человека, желающего прийти на готовое, и действующая фотостудия на улице Войкова в Барановичах. Как указано в объявлении, пространство подходит не только для фото- и видеосъемок, но и для проведения различных мероприятий: от семинаров и мастер-классов до вечеринок и корпоративов.

Арт-пространство состоит из двух залов (158 кв. м. и 38 кв. м.), оборудованных всем необходимым «для создания атмосферы и шикарных снимков». Отмечается, что у фотостудии есть постоянные клиенты, а также аккаунт с живой аудиторией и постоянными заказами в Instagram.

Стоимость арт-пространства – 5 000 рублей. Продавец пишет, что его «продажа возможна как всего целиком, так и выборочно».

Аттракцион на летний сезон

Водный шар или как его еще называют – зорб – такой готовый бизнес предлагается покупателям. Как пишет в своем объявлении продавец, шар в хорошем состоянии – просто «бери и работай». Этот бизнес, в основном, на летний сезон и где есть озера, речки, бассейны.

Стоимость водного шара – 450 рублей, а доставить его потенциальному покупателю могут в пределах 200 км.

Торговый павильон – даром

И еще один готовый бизнес, который выделяется на фоне всех остальных – магазин площадью 36 кв. м., расположенный в нашем городе на улице Вильчковского. Согласно объявлению, его предлагают потенциальному покупателю совершенно бесплатно.

Каких-либо подробностей в описании больше нет, кроме того, что павильон возможно увеличить до размера участка 100 кв. м.

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