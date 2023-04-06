Лукашисты хотят, чтобы белорусы оплачивали слежку за собой 11 6.04.2023, 10:18

5,976

Единая система видеонаблюдения заработала в новом формате.

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала «в новом формате». По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.

Министр внутренних дел Иван Кубраков, в свою очередь, утверждает, что республиканской системе видеонаблюдения нужны технические улучшения, чтобы четко распознавать лица белорусов и номерные знаки машин. А также нужно избавиться от сбоев «в работе программной платформы», и решить вопрос с финансированием дальнейшего расширения системы видеонаблюдения.

Что за система?

Согласно указу Александра Лукашенко от 20 мая 2021 года № 195, к республиканской системе мониторинга имеют доступ:

• Органы внутренних дел,

• Органы государственной безопасности,

• Органы пограничной службы,

• Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям,

• Таможенные органы,

• Служба безопасности президента Республики Беларусь,

• ОАЦ,

• Следственный комитет.

В том же документе говорится, что система мониторинга — это не просто видеокамеры, но и «программное обеспечение видеоаналитики», позволяющее осуществлять фиксацию пределенных событий.

Что касается финансирования работы камер, то власти ещё с 2022 года обсуждают возможность, чтобы за некоторые из них платили сами белорусы.

«Активно прорабатывается вопрос о включении услуги видеонаблюдения в состав условно коммунальных услуг. К примеру, у входа в подъезд поставить камеру, которая будет общая для всех и внедрена как коммунальная услуга. Жильцы подъезда всегда смогут посмотреть, кто зашел, кто вышел», — рассказал ранее заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

А в ГУВД Минска в прошлом году сообщили, что предложили оборудовать все подъезды домов камерами видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц людей. На каком этапе проект, пока неизвестно. В Белтелекоме же посчитали, что на это потребуется около 100 тыс видеокамер.

Известно, что видеонаблюдение уже ведется на трассах, улицах, в торговых залах магазинов, кафе, барах, ресторанах и местах отдыха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».