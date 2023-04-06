ISW: Путин засуетился из-за унижения, устроенного ему Китаем 2 6.04.2023, 10:25

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Глава РФ демонстративно сделал ряд заявлений.

Президент РФ Владимир Путин активизировал свои усилия на международной арене в попытке оправдать значимость России, отношения с которой недавно обесценил Китай.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Там обратили внимание на поведение российского диктатора, который 5 апреля во время телевизионной встречи с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий сделал несколько заявлений относительно партнерства РФ с другими странами Ближнего Востока.

В частности, Путин отмечал тесное сотрудничество с Сирией, которая, по его словам, является надежным партнером для Москвы, а также упомянул об успешности сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В ISW говорят что такие «речи» Путин озвучил в связи с дипломатическим заявлением Китая, который оспорил «безграничную дружбу» с РФ. Таким образом Путин пытается изобразить РФ как уважаемую мировую державу.

Напомним, что накануне посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что тезис правительства КНР касательно «безграничной дружбы» с РФ - не более чем риторический прием, который неправильно истолковали эксперты и СМИ.

Речь идет о заявлении, которое лидер РФ и глава КНР Си Цзиньпин подписали во время неформальной встречи в Москве 20 марта. В документе провозглашалась «безграничность дружбы» их стран, но, по словам Фу Цуна, это не соответствует действительности и некоторые люди «намеренно неправильно трактуют, что существует так называемая «безграничная» дружба или отношения».

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