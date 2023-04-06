«Здесь много солнечных дней, из-за чего в жизни больше счастья и радости» 3 6.04.2023, 10:38

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Белоруска рассказала о прелестях жизни в Португалии.

Валерия уехала в Португалию после начала войны в Украине и живет там уже год. О своем выборе девушка не жалеет: на фоне некоторых минусов, которые можно найти в любой стране, Португалия отличная, рассказала она изданию CityDog.io.

Почему именно Португалия: «После начала войны хотелось кардинальных изменений»

25-летней Валерии пришлось спешно уехать из Беларуси в 2021 году из-за политического преследования. Так девушка оказалась сначала в Украине, потом в Польше, а через месяц уже в Португалии, где и живет последний год.

«После начала войны в Украине я уехала в Польшу. У меня была литовская виза, но она заканчивалась, и нужно было решать вопросы с легализацией. Оставаться в Польше мне не очень хотелось — там было много беженцев и в целом тяжелая атмосфера из-за близости боевых действий. А тут как раз мой коллега, который на тот момент уже год жил в Португалии, сказал, что страна выдает временную защиту всем, у кого есть украинский ВНЖ. После всех событий мне хотелось каких-то кардинальных изменений, поэтому я собралась и поехала в Португалию, хотя раньше никогда тут не была и ничего не знала.

Стоит добавить, что все это время Валерия ездила на своей машине: из Беларуси в Украину, из Украины в Польшу и из Польши в Португалию через всю Европу. Последний путь со всеми остановками у нее занял около двух недель.

Временная защита в Португалии: получить можно онлайн, а права такие же, как с видом на жительство

В Португалии Валерия живет уже год, все это время — по временной защите. Процедура ее получения была очень простой: нужно было просто зайти на определенный сайт и отправить свой украинский ВНЖ. Более того, были случаи, когда временную защиту предоставляли и без вида на жительство, а просто по выездному штампу из Украины после 24 февраля.

«Изначально временную защиту выдавали всем на год, сейчас продлевают еще на полгода. И если война не закончится, то, как я понимаю, будут продлевать еще минимум два раза, — добавляет Валерия. — С такой легализацией удобно, что вместе с документами по защите на почту приходит сразу три номера, два из которых — налоговый и социального страхования (на бесплатную медицину). То есть с временной защитой ты имеешь доступ к рынку труда и в целом такие же права, как люди с ВНЖ».

Что там не похоже на Беларусь — аренда жилья: платить нужно сразу за несколько месяцев вперед

«В Беларуси снять квартиру достаточно легко: нашла объявление, позвонила, приехала посмотреть, договорилась. В Португалии же нужно пройти целый отбор. На одну квартиру могут претендовать 30—50 человек.

Сначала все они приезжают на просмотр. Из тех, кто готов арендовать, хозяева сами выбирают, кто им больше нравится, например 10 претендентов. И дальше каждый из них должен себя презентовать: рассказать, кто они, откуда, чем занимаются и т.д., — и лендлорд уже решает, кому сдать.

Еще здесь сейчас распространена практика, что за аренду нужно платить за 6 месяцев вперед плюс депозит. Иногда люди платят сразу за год. Минимум, что удается найти, наверное, это три месяца аренды сразу плюс двойной депозит.

Это все делается из-за того, что закон в Португалии на стороне арендатора. Если ты снимаешь квартиру, а потом у тебя вдруг нет денег, чтобы за нее платить, хозяева не имеют права тебя выселить. А цены на аренду здесь немаленькие: комната — в среднем 500 евро в месяц, квартира — больше 1000. То есть, чтобы снять квартиру и заплатить за несколько месяцев вперед, надо сразу выложить десяточку. А сама квартира еще и пустая будет».

Что там не похоже на Беларусь — отопление: зимой в домах холодно

«В Португалии во многих домах нет центрального отопления, из-за этого зимой приходится либо мерзнуть, либо включать обогреватели, а потом оплачивать бешеные счета за электричество. Плюс в квартирах достаточно влажно и зябко. Иногда на улице бывает теплее, поэтому многие реально выходят погреться.

Так что зимой Португалия — не такая уж и страна для жизни. Постоянно сидеть дома, как привыкли, особо не получится — это просто некомфортно.

Что там не похоже на Беларусь — парковки: все платные, приходится оставлять машину на окраине

«Так как я на машине, вопрос парковок для меня актуален. А система здесь очень отличается от Беларуси. В Лиссабоне, где я живу, нет такого разделения на центр и окраины, как в Минске. Практически весь город считается центром, поэтому и парковки везде платные — даже под домом. Заехать в какой-то закоулочек и оставить машину бесплатно не получится.

Я изначально этого не знала и очень обожглась: у меня эвакуировали авто, и мне пришлось заплатить 270 евро штрафа. Поэтому теперь я оставляю машину на самой-самой окраине, сажусь на метро и еду домой.

Вечером после 19:00 и до 9:00 утра парковки бесплатные. Днем же ты можешь оплатить за раз только 2 часа. Если нужно стоять дольше, то нужно каждый раз выходить и продлевать, что тоже не очень удобно. Подземный паркинг обойдется примерно в 300 евро в месяц — от этого я офигела, когда приехала (смеется).

Питание: с переездом естественным образом перестала есть мясо

«Когда я жила в Беларуси (да и в Украине потом), я питалась каким-то простыми и достаточно тяжелыми продуктами: например, ела много мяса. С переездом в Португалию мой рацион изменился естественным образом.

Я никогда не была вегетарианкой, но здесь перестала есть мясо — просто не хочется. Ем только рыбу и морепродукты — тут они свежие и очень доступные. Фастфуд теперь тоже не ем, отдаю предпочтение здоровым продуктам.

То ли атмосфера так влияет, то ли большое количества солнца и энергии — не знаю, но меня все полностью устраивает».

Атмосфера: из-за отдаленности от Беларуси и Украины проще отвлечься от новостей

«Для меня как для белоруски важно, что здесь в воздухе не витает этот тяжелый дух войны и репрессий. Из-за того, что Португалия расположена достаточно далеко от Беларуси и Украины, нет ощущения близости ко всему происходящему, поэтому гораздо проще отвлечься и расслабиться.

При этом на момент годовщины войны я была в Польше — и морально это было очень тяжело. Мне снова начало казаться, что вот-вот что-то снова случится, начнется ядерная война или еще что. А как только вернулась в Португалию, у меня эти переживания просто как рукой сняло. Сразу совершенно другие мысли, хочется смеяться, радоваться жизни — абсолютно другое мировосприятие.

Плюс ко всему в Португалии очень безопасно. Можно забыть где-то телефон, потом вернуться — он там и будет лежать. За год жизни здесь я ни разу не столкнулась с воровством или чем-то подобным.

Климат: зимой +15, много классных мест, куда можно поехать «бесплатно» (не считая затрат на дорогу)

«В Португалии абсолютно другой климат. В отличие от Беларуси, здесь много солнечных дней, из-за чего в жизни больше счастья и радости. Зима достаточно теплая — в этом году было +15…+16 градусов. А сейчас, в марте, у нас уже +25 — можно ездить на океан и загорать.

Как следствие хорошего климата и красивой природы, в Португалии много возможностей бесплатных развлечений. Сама страна небольшая, поэтому даже в часе езды от города можно найти очень классные места».

Отношение к иностранцам: португальцам рассказывают о ситуации в Беларуси

«В той же Польше я заметила больше националистических настроений, из-за которых могут возникать сложности. В Португалии же люди открыты к другим культурам. И если в какой-нибудь Испании или Франции эмигранту сложно попасть в местную тусовку, то здесь наладить отношения очень легко.

Возможно, португальцы привыкли к тому, что в стране много экспатов, поэтому относятся ко всем одинаково.

«Тиндер»: португальцы любят наших девушек, но им сложно объяснить нашу боль

«Когда я только приехала, в чате а-ля «Белорусы в Португалии» было до 500 человек, сейчас уже около 2000. И для общения я выбираю либо наших, либо украинцев.

Мне кажется, у нас, белорусов, есть вот эта национальная боль, которую очень сложно кому-то объяснить, а это важная составляющая нашей жизни. То, на чем построена наша личность. Даже украинцам бывает сложно это объяснить, а что уж говорить об иностранцах, которые даже представить себе все это не могут.

Хотя португальцы очень любят наших девушек. В тиндере я не лайкаю иностранцев, но у меня подвязана инста — и местные сами активно добавляются, пишут в личку, предлагают встретиться.

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