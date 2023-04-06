Дело движется к развязке 1 Александр Сотник

6.04.2023, 10:39

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Александр Сотник

Ее очертания уже видны на горизонте.

Если год назад после начала вторжения в Украину алкопупс Медведев накидывался синькой до состояния подхрюкивающего подсвинка, то после того, как от него сбежала жена, его уровень – половозрелый Иблис. По текстовой активности ядерного Димона можно измерять степень турбулентности под заборами Кремля. Чем масштабнее запой – тем сложнее ситуация. К утру 4 апреля пьяный клоун молчал уже двое суток. Его, как и остальную пацанву, слегка накрыло взрывной волной от статуэтки Фомина. Военкорское жаркое получилось вонючим, а когда рассеялся дым – выяснилось, что горячее блюдо было подано не столько самому Фомину-Татарскому, сколько всей Z-общественности, заигравшейся в сердитый патриотизм.

Тот же Фомин еще недавно произносил на камеру яростные обличительные речи, бесстрашно задевая интересы крупных фигур с большими звездочками на погонах. Болтун вполне мог наговорить на своеобразный «Оскар» от ГРУ или ФСБ. Уж они-то умеют и статуэтки ваять, и профессионально их минировать. Так что после взрыва взгрустнулось многим: не только Z-блогерам и официальным пропагандистам, но и всем этим Стрелковым да Калашниковым, включая упыря Пригожина, который уже названивает в Кремль с просьбой о встрече с Путиным. Теперь многие будут сидеть, прикусив языки в ожидании наступления ВСУ, которое обещает быть внушительным. Береговую линию в Крыму уже так изрыли, что живого места не оставили. Оно и понятно: Крым – сакральный полуостров, его терять никак нельзя, царь голову снимет. Приказано сдохнуть, но не отступать. Значит, сдохнут все. Учитесь у музыкантов Вагнера: те под Бахмутом так весело пакетируются, что весь кобзонарий постанывает.

А сама Царь-крыса в это время прошмыгнула на вертолете в Тулу – оружейную столицу пещеры. Посетила железнодорожное предприятие и провела заседание Госсовета. Губернатор Дюмин, которому Путин пока еще доверяет, дышал ровно и никаких назначений не ждал. Сами по себе внутрипещерные метания плешивца говорят о его желании расширить круг доверенных лиц, на которые можно будет положиться в критической ситуации. Ее очертания уже видны на горизонте. Это и грядущее наступление ВСУ, и обострение межвидовой борьбы в самом подзаборье. Система, которую Путин не жалует и планомерно подгрызает, попытается сбросить с себя развоевавшегося авантюриста. Если бы он предъявил хоть какие-то успехи – у него был бы шанс, но их нет. На кого сегодня опирается Путин? На пенек Патрушева, корягу Бортникова, бубен Шойгу. Скольким двуногим он доверяет – так, чтобы в стол от страха не вцепляться? Это только кажется, что где-то кого-то взорвали, а эхо от взрыва разрывает крысе ушные перепонки. Уж ей-то доподлинно известно, что это никакой не Роман Попков «Оскар» зарядил, и не авантюрист Пономарев, собирающий легион «хороших депутатов». Она точно знает, что волнения вокруг строительства мечети в Москве запросто могут вылиться в межэтнические столкновения, и эта искра полыхнет на пол-пещеры. Да, в принципе, одной Москвы достаточно. Как заявили кадыровцы, «нам безразлично, с кем воевать». И когда начнется мультикультурный замес – ни по Москве, ни по Питеру никаким кортежем не проедешь. Атмосфера хаоса разливается под сводами коллектора, заполняя собой все пространство, как газ. «Русский мир» соткан из ненависти и страха, подлости и вероломства, так что эта гремучая смесь в итоге и рванет там, где была создана. Путин выпустил кобру, чтобы она ужалила соседа? – но она вот-вот огребет по башке лопатой и метнется назад – кусать хозяина. А зачем системе этот ужаленный насмерть придурок? – фтопку его! У нее Мишустин есть, вполне конституционный преемник. Он может остановить войну, вывести войска, зафиксировать «жест доброй воли», обуздать ястребов и начать переговоры с Западом, а по ходу дела – выпустить Навального и провести парламентские выборы, на которых Мандела триумфально въедет на Охотный ряд, а там – и в Дом правительства. А через год, в 24-м будет избран президентом, чем подтвердит возвращение России в русло демократии. Один только вопрос: примет ли такой сценарий коллективный Запад? Поверит ли в спец-сказку, что нацистское говно, внедренное в протест, мутировало в шоколадку «Мандела» на молекулярном уровне?

И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов самого Путина. В его планы пышные похороны не входят. Совсем наоборот. Его план – это план возмездия, поэтому он будет обнулять все сценарии системы, играя на опережение. Уже в ближайшее время стоит ожидать обострение внутрипещерной борьбы между кланами силовиков. Условный Бортников будет пытаться нейтрализовать условного Королева, который с некоторых пор нагулял такой аппаратный вес, что его воспринимают чуть ли не реальным хозяином России. И чем острее будут противоречия – тем выше по вертикали будет подниматься и работать секира ужаса. Взрыв в Питерском кафе – это разминка перед качественным повышением планки. Пропагандист Соловьев уже отменил свои творческие вечера со словами «береженого бог бережет». Потому что никто из знаковых засранцев не знает: в какой именно момент и каким образом эта секира снесет им башку? Это будет заминированный автомобиль или ноутбук? Или вообще – микрофон-петличка, который эффектно оторвет голову в прямом эфире? Но пропагандистская дохлятина – это только первый акт кровавого зрелища. Второй – это выкидыши и самострелы на верхних этажах фашистской вертикали. Когда копыта откинет Лавров или Песков застрелится по неосторожности – знайте: дело движется к развязке. Это означает, что правил больше нет, и никто – ни на верхних этажах, ни в бункерных глубинах – не может чувствовать себя в безопасности. Все это будет происходить на фоне наступления ВСУ и новостей об очередных ударах трезубцем по шерстяной морде, которая будет разбита уже в мясо. И именно в этот момент выброшенная крысой ядерная карта может стать последним аргументом в споре с внешним миром и внутренней пацанвой. Потому что после него не будет уже ничего: ни пещеры, ни людоедов, ни банды криминальных пост-совков. Этим Путин обнулит всех игроков: и пригожинских, и королевских, и мишустинских. И себя, разумеется, тоже. И только синий Иблис будет поглаживать в коляске дохлую тушку запойного подсвинка…

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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