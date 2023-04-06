Белорусских водителей могут лишить «прав» за любое нарушение 3 6.04.2023, 10:39

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Как суды реагируют на решения ГАИ.

Как говорят юристы, законы не должны трактоваться в зависимости от «настроения» того, кто этот закон применяет на практике. Увы, трактовки некоторых положений Административного кодекса Беларуси позволяют это делать повсеместно, пишет abw.by.

Многогранная трактовка

Речь идет о так называемой аварийной обстановке. Например, ч.12 ст.18.13 КоАП дословно звучит так:

«Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения».

Получается, за нарушение ПДД могут «прав» как лишить, так и нет. Но за нарушение каких именно пунктов Правил? Вот тут-то и вопрос: в кодексе это не прописано – значит, любых пунктов. ГАИ это активно использует в своей практике: обгон через сплошную или в зоне действия пешеходного перехода, непропуск пешехода, малейшее ДТП – все в одну корзину. В связи с этим возникает много споров, но как тут дискутировать, если на кону перспектива стать пешеходом? А если не спорить, то, может, и обойдется.

Под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, а равно повлекшие повреждения другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения.

Применить ч.12 ст.18.13 КоАП можно лишь в том случае, когда в ситуации есть другой участник дорожного движения, а не только тот, кто нарушил ПДД.

Например, обгоняем машину и не пропускаем авто на «встречке», что вынуждает водителя этого авто съехать на обочину или затормозить, – значит, мы вынудили его принять меры по обеспечению собственной безопасности.

Или, например, невнимательный водитель не замечает пешехода на переходе, что заставляет того отскочить в сторону. Тут тоже действия водителя-нарушителя вынуждают другого участника дорожного движения, коим является пешеход, заниматься обеспечением своей безопасности.

А повреждение другого транспортного средства применительно к трактовке аварийной обстановки? По факту это ведь ДТП! В общем, под «создание аварийной обстановки» можно привязать любое нарушение со всеми вытекающими из этого последствиями в виде перспективы лишиться «прав». И к инспекторам тут претензий нет – закон так прописан.

Кто-то из лишенных «прав» водителей смиряется и с обидой в душе отхаживает свой срок в качестве пешехода, а кто-то пытается этому противостоять и обращается в суд. И тут есть о чем поговорить.

Где же «другой участник дорожного движения»?

Из постановления суда Железнодорожного района г. Гомеля по жалобе В.:

«В. признана виновной в том, что совершила обгон транспортного средства, не убедившись в том, что полоса движения, на которую она выехала, свободна, тем самым заставила участников дорожного движения изменить направление и снизить скорость движения, что повлекло создание аварийной обстановки. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена ч.12 ст.18.13 КоАП».

То есть классическая ситуация – обгоняла и не уступила, что вынудило другого водителя предпринять меры по обемпечению своей безопасности. Только этого «другого участника дорожного движения» в деле нет! Тем не менее ГАИ лишила девушку «прав» на два года со штрафом 20 базовых величин (740 руб.). Она говорила, что с нарушением правил обгона согласна, но аварийной обстановки этим никому не создала. Однако положительного для нее результата в ГАИ это не имело. Тем не менее суд доводы В. принял, решение начальника ГАИ отменил и направил дело на новое рассмотрение.

Учесть все обстоятельства

Из постановления суда Железнодорожного района г. Гомеля по жалобе Б.:

«На основании постановления начальника МО ГАИ УВД Б. был признан виновным в том, что, управляя транспортным средством, не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, что повлекло повреждение транспортного средства, в результате чего была создана аварийная обстановка, за что Б. привлечен к ответственности по ч.12 ст.18.13 КоАП».

Тоже «классика» – водитель не соблюдал дистанцию, что стало причиной аварии. Его лишили "прав" на полтора года со штрафом. Водитель с самой сутью нарушения был согласен, но наказание посчитал чрезмерно строгим, в связи с чем попросил суд лишение отменить. Кроме того, как следует из материалов дела, такое наказание не позволяет нарушителю выполнять свою трудовую функцию – он работает водителем на одном из предприятий.

Суд указал, что инспектором ГАИ при вынесении решения не были приняты меры по всестороннему рассмотрению дела. Не учли то обстоятельство, что ДТП не повлекло за собой наступления каких-либо тяжких последствий либо причинения вреда имуществу. Не была учтена положительная характеристика с места работы, не была дана оценка семейным обстоятельствам нарушителя, так как потеря работы лишала семью с малолетним ребенком единственного источника доходов.

Решением суда постановление начальника ГАИ было изменено, нарушителю Б. был назначен штраф 8 базовых без лишения права управления транспортным средством.

Не наказать, а воспитать

В обоих описанных случаях нарушителям вменялось создание аварийной обстановки. Только в первой ситуации суд решение отменил, мол, разберитесь, где тут в деле аварийная обстановка как таковая, а во втором просто смягчил, учитывая семейные обстоятельства нарушителя. Претензий к самой трактовке понятия «аварийная обстановка» у суда не было.

Из постановления суда города Барановичи по жалобе К.:

«К. признан виновным в том, что, управляя транспортным средством, проявил невнимательность и не соблюдал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, с транспортным средством, стоящим на соседней полосе движения, в результате чего была создана аварийная обстановка. К. был подвергнут штрафу по ч.12 ст.18.13 КоАП с лишением права заниматься определенной деятельность сроком один год. В жалобе К. просит постановление начальника ГАИ изменить и назначить штраф без лишения права управления транспортным средством».

Как отметил суд в своем постановлении, административная ответственность имеет своей целью воспитание физического лица, совершившего административное правонарушение, а не только само наказание. Ответственность должна быть справедливой, взыскание должно применяться с учетом характера и вредных последствий, а также должно соответствовать соразмерности тяжести нарушения и быть достаточным для воспитания физического лица.

То есть суд этими сложными формулировками говорит о том, что цель административного наказания не в том, чтобы загнать нарушителя в денежную кабалу и лишить его водительского удостоверения, а воспитать человека. Эти моменты, по мнению суда, исполняющий обязанности заместителя начальника ГАИ при вынесении решения не учел в полной мере.

«Постановление ВРиОД заместителя начальника ОГАИ Барановичского ГОВД в отношении К. изменить, считать его подвергнутым наказанию по ч.12 ст.18.13 КоАП без лишения права управления транспортным средством. В остальной части постановление оставить без изменения» – таково решение суда.

Вердикт

В силу размытости самого понятия «аварийная обстановка» решения по жалобам нарушителей судами принимаются по-разному. У нас не прецедентное право, когда судебное решение одного суда должно учитываться при рассмотрении другого аналогичного по своей сути дела. У нас за аналогию ничего не берется.

Так что в одном случае аварийную обстановку таковой не признали, а в другом при аналогичных обстоятельствах – признали. Вместе с тем считаем необходимым напомнить инспекторам ГАИ, которые трактуют понятие аварийной обстановки в каждом конкретном случае, что наказание в виде лишения «прав» – это не цель, оно должно нести сугубо воспитательную функцию, о чем и указал суд города Барановичи.

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