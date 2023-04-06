Макаревич сорвал овации, высмеяв пропаганду РФ в песне про солдата

Макаревич сорвал овации, высмеяв пропаганду РФ в песне про солдата1
- 6.04.2023, 10:53
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Мобилизованный отправляется в тот самый «рай», который ему «Путин обещал».
Вокалист и гитарист легендарной рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич представил свою новую песню, в которой от души высмеял известную фразу российского диктатора Путина, обещавшего россиянам, что они «попадут в рай»
Макаревич на сцене исполнил «Песню мобилизованного», в которой в ироничной форме представил всю трагедию и одновременно комичность жизни российского гражданина, обманутого кремлевской пропагандой и отправившегося убивать украинцев.