Макаревич сорвал овации, высмеяв пропаганду РФ в песне про солдата 1 6.04.2023, 10:53

3,468

Андрей Макаревич

Мобилизованный отправляется в тот самый «рай», который ему «Путин обещал».

Вокалист и гитарист легендарной рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич представил свою новую песню, в которой от души высмеял известную фразу российского диктатора Путина, обещавшего россиянам, что они «попадут в рай»

Макаревич на сцене исполнил «Песню мобилизованного», в которой в ироничной форме представил всю трагедию и одновременно комичность жизни российского гражданина, обманутого кремлевской пропагандой и отправившегося убивать украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».