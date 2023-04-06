ВСУ раскрыли подробности ликвидации российского Ка-52 и показали видео 1 6.04.2023, 11:05

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В удачной атаке был один символический момент.

Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 при помощи зенитно-ракетного комплекса «Перун». Экипаж сбитого «Аллигатора» не выжил.

«Был сбит Ка-52. За ним пытался вылететь другой экипаж, но ему в итоге удалось отойти. Экипаж сбитого вертолета погиб», - рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

При этом он указал, что цель отработал и зенитчики 10 бригады.

«Символично то, что во время визита нашего президента (Владимира Зеленского – ред.) в Польшу, они сбили его при помощи зенитно-ракетного комплекса «Перун польского производства», - подытожил военный.

В свою очередь бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» в Facebook обнародовали видео после сбития российского вертолета Ка-52.

«Сбит очередной вертолет при попытке авианалета на наши позиции. Благодаря бдительности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он был немедленно сбит. Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но также был поврежден. К сожалению успел убежать, оставив своего «побратима», - говорится в сообщении военных.

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