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На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ

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  • 6.04.2023, 11:14
  • 1,800
На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ
Иллюстративное фото

Военную активность заметили и в аэропорту «Гомель».

Авиационная военная активность на территории Беларуси вчера, 5 апреля, наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России, сообщает Telegram-канал «Беларускі гаюн».

В аэропорт «Гомель» прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 14 подобных самолетов.

На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

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