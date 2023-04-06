На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ6
- 6.04.2023, 11:14
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Военную активность заметили и в аэропорту «Гомель».
Авиационная военная активность на территории Беларуси вчера, 5 апреля, наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России, сообщает Telegram-канал «Беларускі гаюн».
В аэропорт «Гомель» прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 14 подобных самолетов.
На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.