Крупнейший банк России впервые заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций 4 6.04.2023, 11:18

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Потери стали рекордными за всю историю.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, крупнейший российский банк ВТБ получил чистый убыток в размере $9,57 млрд.

Как сообщает РБК, данный убыток является рекордным за всю историю банка. ВТБ получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд) по стандартам отчетности агрессора.

По международным стандартам убыток банка достиг 612,6 млрд руб. Потери банка стали рекордными за всю историю. При этом, в 2021 году российский банк получил 186,3 млрд руб. прибыли.

В банке главными причинами ущерба назвали санкции, резервы, валютный курс и процентный риск.

Война в Украине и российские банки

Сразу же после вторжения России в Украину ВТБ, попавший под санкции, поднял ставки по ипотеке. Уже с 28 февраля 2022 года россияне оплачивали войну в Украине из своего кармана.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

По состоянию на 27 февраля 2023 года прибыль российских банков упала в 12 раз.

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