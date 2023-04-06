«Получайте от 230 долларов в неделю» 6.04.2023, 11:26

Мошенники предлагают белорусам «заработать» на инвестициях в «Нафтан».

«Нафтан» сообщил о том, что в разных мессенджерах от имени предприятия рассылают предложения по инвестициям.

«В различных мессенджерах мошенники ведут рассылку информации об инвестициях и получении прибыли с помощью несуществующей платформы ОАО «Нафтан». Для присоединения к платформе просят ввести имя и фамилию, электронную почту, номер телефона», — сообщает предприятие.

«Нафтан» рекомендует не указывать свои персональные данные на страницах подозрительных сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам.

Так, в одном из таких сообщений о возможности заработать на инвестициях сообщалось, что глава «Нафтана» запустил для этого специальную платформу, которая позволяет зарабатывать от 230 долларов в неделю.

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