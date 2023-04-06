Татарский перешел дорогу Кадырову? 6.04.2023, 11:36

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Журналист обратил внимание на интересную деталь в связи с недавними событиями в Москве.

В Санкт-Петербурге ликвидировали военного пропагандиста Владлена Татарского. Его убийство может быть напрямую связано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, считает журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

В интервью «Главреду» он отметил, что в Москве сейчас серьезный скандал вокруг строительства большой мечети. Проект продвигает и активно поддерживает Рамзан Кадыров, а военный преступник, «блогер» и «военкор-Z» Владлен Татарский выступил против этого проекта.

«На его канале можно увидеть опосредованные высказывания, поскольку он, конечно, не хотел ссориться с кадыровцами. В частности, военный пропагандист опубликовал пост о том, что локация для строительства мечети выбрана неудачно, поскольку это святое и популярное у православных москвичей место. Вместо этого он предлагал передать под строительство мечети другую площадь», - пояснил Ганницкий.

Журналист считает, что именно кадыровцы ликвидировали пропагандиста.

«Наиболее вероятной версией ликвидации боевика мне кажется привет от кадыровцев. Во-первых, чтобы устранить громкое медийное лицо, которое осмелилось выступить против, а во-вторых – послать сигнал на будущее всем возможным «блогерам», «военкорам» о том, что не стоит спорить с вице-королем. Рамзанка все решил, поэтому вам, холопам московским, надо смириться и подмешивать бетон для фундамента», - подытожил Ганницкий.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский «военный корреспондент» и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему «Есть такая профессия военкор». Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

К слову, кафе, в котором произошел взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

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