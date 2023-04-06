В России призывников обяжут являться в военкоматы без повесток 6 6.04.2023, 11:48

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Последует ли в Беларуси этому примеру?

Госдума РФ вернулась к рассмотрению законопроекта об изменении порядка оповещения граждан о призыве на военную службу. Он предполагает рассылку повесток заказными письмами и обязательную явку призывников в военкоматы.

Решение вернуть законопроект во второе чтение принял Совет Госдумы 5 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в нижней палате парламента. Изначально инициатива была внесена депутатами от «Единой России» 12 января 2018 года.

В проекте закона говорится, что военкоматы смогут отправлять повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, заказными письмами с уведомлениями о вручении по месту жительства или месту пребывания. Повестки будут считаться полученными в день доставки. Таким образом, появится второй способ доставки повесток помимо вручения под роспись.

Ко второму чтению в законопроект добавили еще один пункт: если призывник не получил повестку в период проведения призыва на военную службу, то во время следующего призыва он обязан явиться сам «для сверки данных воинского учета». Если же он этого не сделает без уважительных причин, то его будут считать уклоняющимся от воинской обязанности.

Законопроект рассматривали во втором чтении 22 февраля 2022 года, но после этого он лежал без движения. Однако председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил вернуть законопроект на стадию второго чтения, чтобы в него можно было внести дополнительные правки.

Перед началом весеннего призыва на службу в армию начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что военкоматы начнут рассылать повестки в электронном виде через «Госуслуги». Рассылка электронных повесток будет приравнена к личному вручению, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Но Картаполов отмечал, что текущим законодательством это не предусмотрено.

На фоне войны в Украине стоимость военного билета на черном рынке в Москве взлетела вдвое — до полумиллиона рублей, писала Baza со ссылкой на посредников. При этом военкоматы в качестве оплаты принимают исключительно евро, отметил один из них. Также пользуется спросом «освобождение» от мобилизации, которое стоит 1,5 млн руб. Однако стопроцентной гарантии это не дает: комиссариаты просто ставят таких «клиентов» в конец списков на мобилизацию.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси начали странным образом выдавать повестки. Поскольку выдача повесток в нашей стране и так происходит без соблюдения даже формальных норм законодательства, возникает вопрос: последуют ли белорусские власти примеру РФ?

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