В Минске продается квартира всего за $28 000 3 6.04.2023, 11:54

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Но есть нюанс.

В зеленом минском районе Сосны, который расположен за МКАД, выставили на продажу квартиру по необычной цене. Однушка за $27 900 по курсу появилась в базе onliner.by. Конечно, за такую цену, жилье с нюансом — рассказываем.

Однокомнатная квартира находится на первом этаже кирпичной 10-этажки. В объявлении ее называют студией, так как комната совмещена с кухней. Общая площадь — 30,7 «квадрата».

Окно не попало на фото, но оно есть, подтверждает план. Санузел совмещенный: там есть душевая кабина, умывальник, унитаз и стиральная машина.

Предложение заманчивое: отдав меньше $28 000 по курсу, можно обзавестись собственным жильем в Минске, да еще и с ремонтом и обстановкой.

Но, как и следовало ожидать, есть особенность. В квартире нельзя прописаться, так как официально это помещение нежилого фонда.

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