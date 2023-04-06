Полковник ФСБ: Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина 6 6.04.2023, 12:05

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Глава РФ проводит постоянные ротации охранников, предчувствуя заговор.

Глава РФ Владимир Путин может стать жертвой министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами страны-агрессора Валерия Герасимова. Они могут позвонить главе ЦРУ Уильяму Бернсу и спланировать ликвидацию Путина. Такое мнение озвучил оппозиционер, полковник ФСБ в отставке и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

По его словам, Путин очень боится за свою жизнь, поэтому проводит постоянную ротацию среди своих охранников, чтобы исключить акт измены. Гудков рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения в Украину диктатор полностью заменил свои охрану и обслуживающий персонал.

«У него есть ощущение, что опасность рядом. Поражение в войне для него – смерть. Для Путина самая большая опасность – это его собственное окружение. Он не боится НАТО, это все заклинание для народа, у которого отсутствует критическое мышление. Он не боится народа, ведь на его защите миллион силовиков. Кого ему бояться? Только своих соратников», – сказал Гудков.

Российский оппозиционер отметил, что Путин может «быть безумным» в оценке внешней политики, однако угрозу собственной жизни он ощущает очень хорошо.

«Предположим, Шойгу и Герасимов решат, что от Путина больше вреда, чем пользы. Они позвонят в США главе ЦРУ Бернсу и спланируют ликвидацию Путина. Путин больше боится прилетов от своих, чем украинских прилетов, которые тоже действительно могут быть», – убежден Гудков.

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