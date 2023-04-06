Сигнал по Беларуси направлен 1 6.04.2023, 12:12

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Теперь важно понять, кем он будет услышан.

Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на антураж внешнеполитических событий за последние несколько дней.

В Кремле вручали верительные грамоты послы. Точнее, не вручали, а складывали в стопочку на столик, потому что «действуют санитарные ограничения».

Сама «приветственная» речь Путина была набором странных посылов. Тоска по общему прошлому с Норвегией и Данией. Обвинения в адрес США и ЕС в том, что именно они виноваты в нападении России на Украину. Надежды на прекрасное будущее с не самыми успешными странами Африки. Закономерный результат альтернативно гениальной внешней политики.

Неудивительно, что аплодисментов Путин не дождался и стыдливо скрылся за массивными дверями, не зная, как закончить неловкую паузу.

В Пекин, тем временем, прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония встречи главы французского государства включала и личное приветствие от товарища Си на площади Тяньаньмэнь. Найти кадры чего-то подобного из недавнего визита Лукашенко в Поднебесную не получается. Все же, несмотря на кучу бумаг, и надутые щеки пропагандистов хунты, разница в статусе очевидна.

К слову, на фоне полной неадекватности двух престарелых диктаторов, вектор приложения усилий мировых лидеров сместился в Пекин. История с тактическим ядерным оружием даже не вызвала желания «помакронить».

Варшава встречала президента Владимира Зеленского. Комментарии тут излишни. От исхода битвы за Украину действительно зависит судьба Европы и части постсоветского пространства. Визит ознаменовался новыми договоренностями по укреплению сотрудничества. Своими альтернативно гениальными шагами два диктатора помогают преодолевать сложные моменты в совместной истории и писать будущее украинско-польских отношений. А заодно и формировать базу для устойчивого проекта Междуморья.

Отметим, что в речи Зеленского присутствовала и Беларусь. Мы далеки от мысли, что это можно считать за разворот. Однако сигнал направлен. Теперь важно понять, кем он будет услышан.

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