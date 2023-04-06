Журналист высмеял внезапное «прозрение» Скабеевой 3 6.04.2023, 12:18

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Ольга Скабеева

ВСУ еще не начали контрнаступление, а у пропагандистов уже волосы стоят дыбом.

Украинский журналист Роман Цимбалюк показал забавное видео, где российская пропагандистка недоумевает, как России дальше воевать, если Запад с помощью спутников может отследить любое их действие. Ольга Скабеева признает: если у США есть возможность наблюдать за армией РФ, то, значит, этой информацией владеет и Украина, что усложняет россиянам вести боевые действия на нашей территории.

Узнать, как пропагандистка Скабеева «прозрела», с комментариями от Романа Цимбалюка можно из видео на канале YouTube.

Очередное аналитическое видео популярного украинского журналиста начинается с его рассуждений о смене риторики российской пропаганды: «А как все начиналось: за три дня захватим Киев. Теперь мы слышим совсем другую военную аналитику от Оли Скабеевой. Кажется, она и ее друзья начинают многое понимать».

«В эфире российских пропагандистских программ две важные темы: украинцы все видят - это первая, и второе, нравится, не нравится, - НАТО расширяется. Общая граница Альянса с Российской Федерацией удваивается, и вывод российская пропагандистская обслуга делает очень простой: Путин все про…л», - добавил к вышесказанному Роман Цимбалюк.

Затем идет прямая речь Ольги Скабеевой: «Нам сверху видно все, где окопы, где рвы, где «зубы дракона» стоят. У неискушенного человека волосы дыбом. Иными словами, американцы все видят, а если так, то, значит, все видят и украинцы. В этом смысле как устраивать оборону, когда все вообще как на ладони?»

«Мы еще не начали контрнаступление, но у Скабеевой уже волосы дыбом», - пошутил по поводу сказанного российской пропагандисткой украинский журналист.

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