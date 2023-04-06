«Наткнулся на работу мечты — «господином» на добыче драгоценных камней» 1 6.04.2023, 12:16

3,822

Как белорус случайно попал на остров Шри-Ланка и остался там работать.

Сергей Васильев весельчак по характеру и очень эрудированный молодой человек. У него у которого есть уникальная коллекция из 700 книг о музыке. Более семи лет работал журналистом в местной газете города Слонима Гродненской области, затем – редактором на авторадио в Минске. Летом 2022 года после сокращения остался без работы, пишет сайт ganc-chas.by.

В последние восемь лет Сергею редко удавалось отдохнуть от работы. Поэтому, поездка и месяц путешествий с другом и его детьми на острове так вдохновила, что возвращаться обратно не захотелось. Ребята улетели домой без проводника, а Сергей остался на острове, продлил визу и начал искать работу.

На первый месяц визу сделал по прилёту в Шри-Ланка, на что ушло 40 долларов и около трёх минут, чтобы поставить штамп. Дальше многие вопросы тоже решались, как в сказке.

Где на острове обосновался жить?

– Первое время жил у друга, который снимал комнату на вилле. И я тоже снял комнату за 100 долларов в месяц. Спустя три месяца нам решили поднять аренду в 3,5 раза, потому начался туристический сезон и мы нашли отдельные деревянные домики с оплатой по 150 долларов в месяц. В сумму входят расходы за ЖКУ.

В каждом домике обустроена небольшая спальня, кухня и санузел с горячей водой. Есть общая стиральная машина на несколько домиков. Для сезона это удачная цена.

Мне теперь до океана 15 минут ходьбы пешком. А раньше жил в трёх минутах от побережья. Но зимой из-за работы на океане почти не был. Последний раз ходил на берег в ноябре, а потом – в начале марта.

Как приспособился зарабатывать на жизнь?

– Работу начал искать, когда понял, что буду оставаться на острове. Тогда я даже представить не мог, как зарабатывать и поначалу пересматривал предложения удалённой работы. Даже делал некоторые тестовые задания и вроде как нашёл работу. Но за это время я посмотрел на ребят, которые работают удалённо, и отказался от такого предложения.

Они же света белого не видят в прямом смысле. Здесь круглый год темнеет очень рано в шесть часов, а в восемь уже ночь. Работая на удалёнке по Минскому времени они включают ноутбук, как только встают и заканчивают в восемь, когда темно. Шри-Ланка у них только по выходным. А мне так не хотелось и я начал искать работу на острове.

Узнал, что местные на сборе чая зарабатывают по 4 доллара за смену — это совсем мало. Тогда пробовал устроиться помощником повара в ресторан русской кухни, где нужно уметь готовить пюрешку, борщ, плов и другую привычную нам еду. Но с этим не срослось, потому что нужно закупать продукты и без опыта это сложно.

Потом наткнулся на работу мечты – «белым господином» на добыче драгоценных камней. Суть заключалась в том, что нужно всё время находиться в джунглях возле реки. Местные ребята копают грунт и вымывают в реке, а мне нужно за ними смотреть, чтобы не сидели.

Так получилось, что начался сезон дождей, который затянулся на несколько недель и мне всё говорили дождаться погоды. А я не мог ждать, потому что привезённые деньги уже заканчивались.

Случайно нашёл другую работу. Знакомый паренёк работал тур-лидером на проведении экскурсий для русских и предложил мне подработать сменщиком.

Руководителю понравилось. Со временем напарник ушёл и я остался работать один – сопровождал туры по двое суток в неделю. С началом активного сезона прибавилось туристов и сейчас есть сменщик.

Сколько можно заработать за месяц? На всё ли хватает этих денег?

– Когда два раза в неделю ездим в туры, то в месяц получается заработать тысячу долларов.

Первые месяцы мне хватало на комфортную жизнь 400 долларов без экономий. Здесь дорогой алкоголь и табачные изделия. Пачка сигарет стоит примерно 8 долларов, а бутылка крепкого алкоголя 10-15 долларов. А еда в кафе для местных стоит копейки. Дороже там, где бывают туристы.

Там цены в сезон подрастают вдвое, но это всё равно сравнительно дёшево, потому что урожай овощей снимают по три раза в год, так как здесь нет климатической зимы. Картофель всё время молодой, свежий, а не такой залежалый, как бывает у нас. Килограмм картофеля продают примерно за полдоллара.

В кафе за 1-2 доллара можно наесться «от пуза», если взять рис с овощами и с креветками, либо с яйцом, сосиской, курицей. Самое дорогое из перечисленного – блюдо с креветками – может потянуть 2 доллара.

В тоже время возле дома растёт джекфрут, который можно сорвать рукой. Пока зелёный его тушат, как овощи. При созревании он становится сладким и можно кушать на десерт. Но никто эти фрукты не рвёт. Проще пойти и купить.

Мне нравится, что цены в супермаркетах у них везде одинаковые и они указаны на упаковке.

Удаётся ли отдыхать и смотреть достопримечательности помимо рабочих поездок?

– Если на выезде два раза в неделю по двое суток, то нет возможности отдыхать, как мне хочется. У меня остаётся только один световой день. Когда туристический сезон закончится, то покатаюсь по острову.

Для этого можно взять в аренду мопед за 100-200 долларов в месяц. Но дешевле купить мотоцикл. Друг купил поддержанный за 150 долларов без документов. Я иногда езжу на его мотоцикле. Здесь мототранспорт очень распространён, так как климат тёплый. Скутеры продают дороже в десять раз, так ими проще управлять и их можно сдавать в аренду туристам.

Очень популярный транспорт «тук-туки» – это такие трёхколёсные мотоциклы с кабиной. Также много автобусов, которые называют «крейзи басы». Они носятся, как сумасшедшие, не соблюдая правил дорожного движения, поэтому их так называют даже местные.

Чем жизнь на острове отличается от Беларуси и что тебя шокировало?

– По приезду, меня бесило, что они никуда не спешат. Они необязательные и у них любимое слово «ту морел» – «давай завтра». У меня что-то сломалось в мотоцикле. Я приезжаю в мастерскую – закрыто. Послезавтра приезжаю и спрашиваю, чего не работали – говорят праздник был у мусульман. А ты мусульманин – нет.

У них четыре религии на острове: 70% буддисты, примерно по 10% мусульман и индуистов, и 10% христиане (православные и католики). Они все религии приветствуют и готовы отмечать праздники всех конфессий. В календаре сплошные выходные.

Прикольно, что в выходные не работают алкогольные магазины. В обычных продуктовых магазинах алкоголь не продаётся, там нет таких отделов вообще. Слышал, что есть самогон, но я не попробовал.

Ещё меня до сих пор удивляет насколько ланкийцы живут на расслабоне. Они медленные, никуда не спешат, ни о чем не заморачиваются и просто кайфуют от жизни. Сервис у них соответствующий.

К примеру, в одном маленьком магазине бытовой техники продаётся три телевизора, два пылесоса, три фена и на обслуживании 4-5 продавцов. Условно один берёт деньги, другой заворачивает товар, третий пробивает по кассе, четвёртый даёт сдачу, пятый открывает двери. В Беларуси всё это сделал бы один человек.

А они стоят себе улыбаются. Я как-то себе заказал кофе, так мне его три человека делали. Смотрел я на это и офигевал.

А на каком языке общаешься с жителями острова?

– Помогает язык жестов и элементарные слова на английском. У них три государственных языка: сингальский, тамильский и английский. В туристических районах многие знают английский. А экскурсии вожу на русском языке для русскоговорящих. Среди туристов бывают украинцы, белорусы, казахи, армяне, но в основном русские.

Расскажи какая там природа? Не напрягают ли обезьяны, которые могут заглянуть в жилище?

– Обезьяны живут рядом и часто бегают возле моего домика. В первое утро я проснулся от того, что они топотали по крыше. Я сразу расстроился, что придётся терпеть этот грохот. Но больше они не беспокоили.

Иногда заглядывают ко мне на террасу или в душ. Но это редко. Душ у меня сделан без крыши – с пальмой. Пробегают возле дома вараны, белочки, мышки, мангусты. Они не мешают любоваться природой.

В центре острова горы, куда мы возим людей по серпантину. Но каждые сто километров меняются ландшафты до неузнаваемости: то пальмы и обезьяны, то горы, чайные плантации, эвкалипты, через час езды сосны и озёра, как в Беларуси.

Природа очень разнообразная и классная. Очень много водопадов, где можно искупаться и сфоткаться.

Что можешь сказать про уровень жизни ланкийцев? Заметен ли контраст бедных и богатых?

– Да, среднего класса здесь не много. Режет глаз разница между бедными и богатыми. У бедняков совсем скромные лачуги. На чайных плантациях местные зарабатывают по 4 доллара в день. В глухих деревнях и 100 долларов не имеют за месяц. Но средняя зарплата на острове 150-200 долларов в месяц.

В крупных городах есть очень богатые ланкийцы. В рамках тура заезжаем в город Канди, который называют культурной столицей и сравнивают с Петербургом. Мы с туристами кушаем в четырёхэтажном торговом центре, где ходят ланкийцы с драгоценностями, в брендовой одежде, с айфонами последней модели.

Это люди, которые имеют тысячи долларов в месяц и могут позволить себе купить недвижимость себе и детям, а также дорогие автомобили.

А что особенно понравилось, что ты решил остаться на острове? Как к тебе относятся местные?

– Дома рядом война и хотелось побыть подальше от этого. А здесь кайфовая размеренная жизнь и чувствуешь себя свободным человеком в безопасности. Здесь очень хорошо относятся к русским туристам, за то, что они привозят и тратят здесь деньги.

В тоже время ланкийцы не поддерживают тех, кто воюет, потому что сами долго жили в условиях войны. На острове 30 лет длилась гражданская война, которая закончилась в 2010 году. А Беларусь некоторые знают и рассказывают, что уже общались с белорусскими туристами.

А чего не хватает на острове для души белоруса?

– В первую очередь хотелось бы, конечно, повидать родителей и сестру, пообщаться с друзьями. А потом я понял, что многие друзья уже уехали из Беларуси. Не хватает общения с близкими, но благо, что можно созвониться.

Не хватает квизов, на которые я подсел и в последние годы играл в двух сильных командах. Я в чатике смотрю на их победы и очень хочется поиграть.

Думал попробовать организовывать квизы на острове, но понял, что это не очень прибыльно и сильно сложно. Может когда-нибудь и попробую организовать.

Из предметов не хватает проигрывателя с пластинками. Я не сильно часто его слушал, но слушал, а здесь такой возможности нет. Хотелось бы включить и послушать музычку сидя на вирандочке и попивая водичку с лимончиком. Или когда приготовлю ужин и запалю благовоние, то часто думаю: «Эх, сейчас бы пластиночку поставить»… Слушать музыку в телефоне – это совсем не то.

А что ты готовишь себе? Какое у тебя любимое ланкийское блюдо? Хочется ли белорусской еды?

– Сегодня на обед была картошка жареная. Утром были кукурузные хлопья с бананом и с шоколадным молоком.

Готовлю обычную еду: макароны, рис с овощами и каким-нибудь мясом. А вот гречки здесь нет. Местные называют эту крупу «рашен раис»- русский рис. Они знают, что русские любят гречку.

В одном из курортных городов русские открыли ресторан под названием «Греча», где можно поесть гречки.

Как только открылись у них была промоакция, когда за килограмм принесённой гречки можно было заказать в ресторане любое блюдо. Так туристы привозили в чемоданах по пару килограммов гречки и взамен ходили кушать креветки.

Из местных мне очень нравится блюдо «коту» в придорожном кафе. Его готовят прямо на глазах покупателя: рубят на большой сковороде лаваш, туда добавляют овощи и мясо (креветки, сосиску, курицу) либо яйцо.

В удалённом кафе может стоить доллар, а в туристическом месте ещё добавят сыра и продадут за 5 долларов.

По белорусской кухне пока не скучаю. Как-то ехали знакомые и спрашивают: «что тебе привезти». Я долго думал и попросил халвы. А недавно другу передали сала и селёдки, которой здесь почему-то нет, хотя есть куча всякой рыбы, но её не солят.

Мы устроили себе белорусскую вечеринку: сварили картофеля, пожарили сала с луком и порезали селёдочки. Так мы отметили то, что у меня всё хорошо решилось с документами и можно оставаться на острове дальше.

Ты делился в инстаграм тем, что влюбился. Готов ли ты жениться и остаться на на острове навсегда?

– Ну это же не местные, с ними точно не получится завести серьёзные отношения. А туристки приезжие кружат мне голову. Я так несколько раз влюблялся. И в последний раз как-то сильно. Она сейчас в Москве и мы постоянно на связи.

Остаться на острове навсегда не входит в мои планы. В Беларуси: классная природа, классные люди, классная история – мне всё нравится. Я патриот и хочу жить в своей стране и быть там полезным. Во многих сферах нужны толковые люди. А чем бы я не занимался, у меня всегда всё хорошо получалось. Но, пока я в душе странник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».