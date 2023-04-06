«Почему мужчин забирают так внезапно и не дают собраться?» 6.04.2023, 12:24

6,328

В Беларуси военкоматы работают в авральном режиме.

В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. На фоне этого в стране начали странным образом выдавать повестки. Мужчин забирают массово, ничего толком не объясняя и не давая собраться.

Читатели сайта Charter97.org отреагировали на действия военкоматов. Приводит некоторые их комментарии:

«Сипатый воевать с Польшей собрался?».

«Если говорят, что не носит характера мобилизации, тогда это точно мобилизация».

«Собирают людей на отстрел. Досиделись и дождались».

«Мужики, дают стволы. Пора подумать о вооруженном восстании».

«Почему людей забирают так внезапно и не дают собраться? Прикажет Путин Лукашенко и вот так погонят, даже шустрее, чем в России, а пока это тренировка».

«Кто пойдет в военкомат, а потом на войну, то гарантированно станет «грузом 200». Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих».

«Надо быть полным д..илом, чтобы мобилизовать граждан, которые тебя до корней волос ненавидят».

«В первый раз на сверку данных вызывали. Сейчас думали опять сверка данных и домой? Готовьтесь, просто в окопы повезут. Ходите дальше по военкоматам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».