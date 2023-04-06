В России запаниковали из-за «нападения» дрона на завод по производству ракет в Подмосковье 3 6.04.2023, 12:23

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На корпусе беспилотника было закреплено несколько камер.

В России утверждают, что «самодельный беспилотник с камерами» якобы «напал» на территорию Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» в подмосковных Химках.

Об этом сообщает Mash.

СМИ сообщают, что дрон размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. По форме он напоминал квадрокоптер, при этом отмечают, что он был собран кустарно. На корпусе было закреплено несколько камер.

Отмечается, что, по предварительной информации, беспилотник упал из-за глушилок связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители.

Добавим, что на заводе «Факел» производят разработке ракеты для систем ПВО и ПРО, системы ПВО «Тор» и «С-400» и модернизируют «С-300» и «Осу».

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