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Ирландия — на очереди в НАТО

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  • Виктор Таран
  • 6.04.2023, 12:25
  • 2,700
Ирландия — на очереди в НАТО

Мир меняется - но не так, как хотел Путин.

Мир продолжает динамично меняться, каждый день меняя конфигурацию безопасности.

С каждым днем все больше стран пересматривают свои доктрины безопасности, отказываясь от нейтрального статуса.

На очереди – Ирландия.

Официально.

Ирландия проведет форум об отказе от нейтралитета из-за войны в Украине. Это уже пятая страна, заявившая о таком намерении.

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что стране необходимо реагировать на новую реальность и традиционная политика военного нейтралитета не освобождает ее от этой необходимости.

Ранее из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия: обе страны подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия официально стала членом Альянса.

Возможность отказа от нейтралитета обсуждается также Швейцарией и Японией.

Ну что ж, Путин, кажется, достиг того, что хотел. Мир меняется. Но точно не так, как он это видел.

Виктор Таран, Facebook

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