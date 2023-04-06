Ирландия — на очереди в НАТО

Ирландия — на очереди в НАТО1
- Виктор Таран
- 6.04.2023, 12:25
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Мир меняется - но не так, как хотел Путин.
Мир продолжает динамично меняться, каждый день меняя конфигурацию безопасности.
С каждым днем все больше стран пересматривают свои доктрины безопасности, отказываясь от нейтрального статуса.
На очереди – Ирландия.
Официально.
Ирландия проведет форум об отказе от нейтралитета из-за войны в Украине. Это уже пятая страна, заявившая о таком намерении.
Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что стране необходимо реагировать на новую реальность и традиционная политика военного нейтралитета не освобождает ее от этой необходимости.
Ранее из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия: обе страны подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия официально стала членом Альянса.
Возможность отказа от нейтралитета обсуждается также Швейцарией и Японией.
Ну что ж, Путин, кажется, достиг того, что хотел. Мир меняется. Но точно не так, как он это видел.
Виктор Таран, Facebook