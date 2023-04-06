Назван напиток, который помогает сохранить молодость мозга

Назван напиток, который помогает сохранить молодость мозга1
- 6.04.2023, 12:30
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Его рекомендуют также пить для повышения иммунитета.
Ученые выяснили, что яблочный сок улучшает работу мозга и облегчает состояние людей, страдающих от болезни Альцгеймера. Этот напиток также активно предотвращает старение мозга и потому рекомендован людям пожилого возраста.
Об этом сообщает Global Science.
Как показали эксперименты, яблочный сок может блокировать выработку бета-амилоида (фрагмент белка), присутствующего в мозге людей с болезнью Альцгеймера.
Исследователи отметили, что наиболее выраженный положительный эффект, отмеченный ими у подопытных, проявлялся, как правило, при ежедневном употреблении двух стаканов яблочного сока на протяжении месяца. У пациентов значительно улучшилось состояние: их поведение стало более адекватным, снизился уровень тревожности, а также проявление слабоумия, утверждают ученые.
При этом специалисты также отмечают, что влияние сока на психические и поведенческие признаки болезни Альцгеймера не слишком велико, но весьма ощутимо. Так, по мнению исследователей, регулярное употребление фруктовых соков задержит начало и воспрепятствует дальнейшему развитию заболевания.