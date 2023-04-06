Войска РФ увязли сразу на нескольких направлениях 1 6.04.2023, 12:57

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В ВСУ указали на провал главных планов Герасимова.

Оккупационные войска России завязли на нескольких участках украинского фронта на востоке. Оккупанты истощают свои силы и средства, пытаясь идти на штурмы, однако ни одной из поставленных им целей добиться захватчики не могут.

Об этом в эфире национального телемарафона в четверг, 6 апреля, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, За последние несколько месяцев армия России не показала ни одного оперативно-тактического достижения в Украине.

Более того, оккупанты проваливают стратегические наступательные операции. «Они завязли на нескольких направлениях и пытаются штурмовать, но результата в этом нет», – отметил Череватый.

Он добавил, что Валерий Герасимов, который командует российскими оккупационными войсками не способен руководить такими операциями, как, например, захват Бахмута. Россияне уже 9 месяцев пытаются взять этот украинский город на Донетчине, но без успеха. Они только истощают свои силы и снижают свой боевой потенциал.

По мнению Череватого, в России будут продолжать придумывать новые «дедлайны» «захвата» Луганской и Донецкой областей Украины. А Вооруженные сила нашей страны продолжат доказывать захватчикам, что оккупировать украинский Донбасс они не смогут.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ рассказал о ситуации на Лиманском и Купянском направлениях. По его словам, там продолжаются ожесточенные бои, но оккупанты несут большие потери.

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