Пионтковский: В России готовят «почетную капитуляцию»
- 6.04.2023, 13:13
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«Грязную работу» поручили сделать Лукашенко.
31 марта самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу с необычной речью. Во время выступления белорусский диктатор сказал, что войну между Россией и Украиной нужно заканчивать, так как никто из ее участников сейчас не понимает, за что он воюет и за что ему придется завтра идти умирать.
Российский оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский обратил внимание на то, что масса российских публицистов остро реагировала на слова Лукашенко по гораздо меньшим поводам, но в этот раз «никто даже не пикнул».
«Создается впечатление, что это уже первые наброски заявления российской власти о капитуляции», – высказал свое мнение эксперт во время беседы с Марком Фейгиным.
По словам Пионтковскго, в России так и будут объяснять свое поражение: «Вы знаете, никто не понимал, солдаты с обеих сторон не понимали, два братских народа, за что умирать?»
Как отметил политолог, речь Лукашенко была вбросом. Кремль уже готовится к заявлениям о том, что «мы сражались с НАТО и нам удалось отстоять Россию».
«По крайней мере очень серьезная группа во власти, в том числе и внутри военного истеблишмента Министерства обороны, готовят даже не почетную ничью, а почетную капитуляцию, что вызывает очень жесткое сопротивление партии ультрафашистов», – сказал Пионтковский.