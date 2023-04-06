Владельцы квартиры в Гродно, где «ликвидировали террориста», неожиданно вышли на свободу 6.04.2023, 13:19

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К ним у следствия было «больше всего вопросов».

Александр и Елена Костевичи, владельцы гродненской квартиры, в которой «ликвидировали террориста», вышли на свободу, сообщает телеграм-канал «Право имеют».

По делу о «гродненском террористе» были допрошены 14 человек. Их них пять человек поместили в изолятор. Среди них были Елена Костевич и ее сын Александр.

Сообщалось, что к ним у следствия «больше всего вопросов». «В частности, мужчина задерживался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. А в августе 2020-го, согласно показаниям соседей, вывешивал на балконе бчб-флаг», — рассказали о Костевичах на госТВ.

Напомним, 19 марта КГБ сообщил о «ликвидации вооруженного иностранца» в Гродно. Позже по белорусскому телевидению показали кадры штурма и заявили, что у погибшего был при себе поддельный паспорт РФ на имя Алексея Николаевича Ломакина.

Сообщалось, что он якобы прибыл из Польши для проведения «доразведки» потенциальных мест совершения «терактов».

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