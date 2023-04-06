Макрон предложил Си Цзиньпину надавить на Путина 6.04.2023, 13:29

Президент Франции призвал Китай «вернуть Россию к разуму».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на России.

«Российская агрессия на Украине нанесла удар по (международной) стабильности. Знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к разуму и вернете всех за стол переговоров», — приводит его слова Reuters.

Как пишет агентство, Макрон также попросил Си Цзиньпина оказать давление на Москву в части соблюдения международных правил о нераспространении ядерного оружия. Ранее Владимир Путин заявил, что в Беларуси появится тактическое ядерное оружие.

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