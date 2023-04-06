Кооператив «Святое озеро» Дмитрий Галко, «Грани»

6.04.2023, 13:48

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Дмитрий Галко

«Столпы» кремлевского режима сошлись в схватке друг против друга.

В Москве горит Святое озеро. Нет, физически оно всего лишь мелеет. Видимо, потому, что москвичи недостаточно молятся. Но в переносном (политическом) смысле действительно горит. Здесь уже откопали топор межрелигиозной войны, а буквально - закопали свиную голову, чтобы помешать строительству исламского религиозного комплекса, с мечетью на 60 000 человек, медресе и так далее.

Рассерженная православная общественность заявляет на берегах Святого озера: «Мы - русские! С нами бог!». На что откликаются рассерженные правоверные с оружием в руках: «Мы не угрожаем, а предупреждаем: если вы против воли Всевышнего пошли, мы будем воевать с вами. Нам без разницы, с кем воевать». Их поддержал Рамзан Кадыров. Этот правовернейший из правоверных назвал протестующих православных «подстрекателями», которые действуют в угоду «западным интересам» и «сатанистам». Он предложил отправить их всех «в окопы». К слову, одним из таких «подстрекателей» был ныне покойный Владлен Татарский (Максим Фомин), выступавший против строительства мечети. Его высказывание по этому поводу репостил Александр Дугин. Активно и развернуто против выступают такие пропагандисты, как Сергей Мардан и Егор Холмогоров. При этом Владимир Соловьев репостнул обращение Кадырова.

Боец ММА Максим Дивнич, уроженец Луганской области, выступающий на турнирах в образе казака, присоединился к протесту. Но получил такой отпор от коллег с исламским бэкграундом, что с перепугу задумался о завершении карьеры: «Фактически я поставил крест на своей карьере. На мероприятиях, конференциях, боях - 90 % мусульман. Или мне нужно туда приезжать с вооруженной охраной 50 человек. Угроз очень много, очень, в том числе от известных бойцов». Дивнича назвали «чепушилой» и «шакалом», пригрозив: «наши тебя поймают по-любому». Пока в медиапространстве сила, очевидно, на стороне тех, кто поддерживает строительство мечети.

Будь Россия светским многонациональным государством, равноудаленным от всех религиозных конфессий, моральным долгом такого государства было бы поддержать строительство мечети. «Москва - аутсайдер по числу мечетей на количество мусульман среди всех мегаполисов мира!» - утверждает русскоязычный телеканал о жизни мусульман «Алиф ТВ». По данным телеканала, в Москве насчитывается около двух миллионов мусульман (депутат Госдумы Султан Хамзаев утверждает, что около трех миллионов). Это больше, чем в главной святыне мусульман - Мекке. При этом в Москве действуют всего четыре мечети и несколько молельных домов. А в Лондоне, Париже, Берлине и других европейских столицах, в Нью-Йорке и Мельбурне их в разы больше.

Светским государством Россия давно уже не прикидывается, а вот многонациональной и многоконфессиональной федерацией - все еще да. Но только прикидывается, конечно же. В реальности уничтожая остатки суверенитета национальных республик и добивая национальные языки, унифицируя историю, чтобы приравнять российское к русскому, с одновременным ужесточением наказания за сепаратизм. При этом жители национальных республик диспропорционально численности их населения представлены на фронте в Украине. Что позволяет говорить о скрытой этнической сегрегации - национальные меньшинства словно намеренно «утилизируют». Как минимум это говорит об отношении к ним как к людям второго сорта. Ну и сама имперская экспансия обосновывается чисто националистическими лозунгами - речь идет о «собирании русских земель», «воссоединении русского народа» и «вере православной». Представителю любой другой национальности и конфессии в рядах захватнической армии, конечно, стоило бы задуматься: а я-то что здесь делаю?

Что касается исламофобии, она активно присутствовала в пропагандистском дискурсе все годы путинского правления. Разве что после «замирения» Чечни на внутреннем рынке ее старались сдерживать, но в проекции на Европу пропагандисты отводили душу, трактуя исламский фактор в духе «Мечети Парижской Богоматери», которая, к слову, выдержала шесть переизданий. Впрочем, и на внутреннем рынке сохранялся образ «опасного чужого» в виде «мигранта» и «гастарбайтера».

Именно этим образом пользуется организатор протестов на Святом озере Андрей Ткачук, лидер неформального движения «Русская община». Мол, эта мечеть не для коренных мусульман, против которых мы ничего не имеем и которым она якобы не нужна, а для мигрантов. Ее так и называют в пропагандистских листовках - «мегамечеть для мигрантов». Последних Ткачук описывает как нелояльных и враждебных России.

Самое смешное в этой ситуации (если, конечно, в нынешней России что-либо уместно называть смешным) - что обе стороны апеллируют к «СВО». Правоверные: мы тут кровь за ваши русские земли проливаем, а вы, значит, вот к нам как, с камнем за пазухой. Православные: мы тут за торжество русского православия в Украине кровь проливаем, а нас унижают в нашей же столице какие-то нацмены, нож нам в спину вонзают, да нас же хохлы на смех поднимут. Обеим сторонам стоило бы признать, что они идиоты, но это уже из области фантастики.

На самом деле ни те, ни другие не имеют никакого отношения к религии. И плевать на нее хотели, по большому счету. Для обеих сторон религия всего лишь выполняет роль идеологического оружия. Одни его используют для обоснования захватнической войны против чужой страны, другие - для обозначения территории и доминирования внутри «своей». Обе стороны представляют самый мрачный и агрессивный извод соответствующих религиозных учений. Обе в равной мере - «враги современного мира», как это называли Генон и Эвола, любимые фашистские авторы Дугина.

Противоречия между такими православными и правоверными разрешены в романе-антиутопии Ирины Батаковой «Белый, красный, черный, серый». Там после большой войны, в результате которой Россия полностью отгородилась от внешнего мира, ислам и православие слились в некое гибридное целое. Девятое мая стало «Днем Великого Единения Двух Священных Книг», коротко - праздником Двуединокнижия. Православная и правоверная молодежь поделились на «кохров» и «комусов»: членов Коммунистическо-христианской партии молодежи и Коммунистическо-мусульманской партии молодежи соответственно. Туда зачислялись все ученики приходских школ и медресе, достигшие 14-летнего возраста. Православной церкви пришлось пойти на уступки и заплатить своеобразную джизью (налог на иноверцев), запретив иконопочитание. «Они нас от Внешнего мира оберегают - потому и платим. Это же лучшие наши бойцы и пограничники сторожевых башен».

Такой своеобразный «православный халифат» был бы полностью органичным для сегодняшней России. Которая опирается на кадыровцев, состоит в союзе с аятоллами и дружит с талибами. Абдуллаха Анзорова, радикального исламиста, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати, с почестями похоронили в России (поскольку кадыровская Чечня - ее неотъемлемая часть). Если скрестить нож Анзорова с кувалдой Пригожина - получится как раз общий символ для союза «кохров» и «комусов».

Так что делить им, на самом деле нечего. В конце концов кремлевский халиф об этом скажет. А пока пусть отвлекутся от победного шествия по Украине и наступления нового 1937 года. Не испытывая ни к одной стороне ни малейшей симпатии, поскольку на обеих находятся головорезы и мракобесы, хотелось бы пожелать им плодотворного жабогадюкинга. Не останавливайтесь!

Как стало известно после публикации, мэр Москвы Собянин перенес строительство мечети в другое место. Это решение приветствовал патриарх Кирилл. Он также заявил, что «неверными являются слухи о размере молитвенного здания». Кирилл подчеркнул, что православные с мусульманами будут «сообща отстаивать традиционные ценности» и не позволят «злым силам» нарушить их союз.

Дмитрий Галко, «Грани»

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