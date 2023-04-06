Как сэкономить на кузовном ремонте автомобиля и при этом сделать его качественно 2 6.04.2023, 13:49

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Проверенный дедовский метод.

Еще совсем недавно работы по восстановлению кузовных элементов стоили в разы дешевле. Да и проводили их, зачастую, просто меняя поврежденные детали. Теперь ситуация другая: «прайсы» на запчасти поползли вверх, а люди стали экономить. О том, как провести машине сложный ремонт и не заплатить лишнего, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Кризис заставил автовладельцев по-другому взглянуть на свои машины и их обслуживание. Кузовные элементы после аварии предпочитают не менять, а восстанавливать. Ведь и ценники кратно выросли, да и брака много. Например, крыло от китайского производителя no name, идеально подходящее по размеру, в реальности не «попадает» по точкам сварки. Да и «бэушные» машины надо ремонтировать, убирать серьезную коррозию на порогах, а также в других местах.

Конечно, можно воспользоваться шпаклевкой и сделать так, что все будет выглядеть идеально. Но есть нюанс. Если ее слой превышает один миллиметр, то кратно возрастает риск растрескивания материала. Это может произойти в месте ремонта, ведь кузов в движении «играет», а грунтовка требует усадки.

Поэтому бывалые мастера используют такой способ, как лужение. Он подразумевает нанесение расплавленного сплава олова на металлическую поверхность. Например, так герметизируют сварные швы.

У олова масса достоинств. Оно прочное и пластичное, поэтому гарантирует крепкую механическую связь и, конечно же, не растрескивается при нагрузках. А еще материал укрепляет металл, который ослаб после удаления «рыжиков» и правки вмятин.

Лужение поможет сэкономить большие деньги, скажем, если рамки стекол поражены глубокой ржавчиной. В таких случаях советуют менять дверь целиком, что дорого. А вот нарастить металлический слой оловом и при этом сохранить нужную жесткость получается в разы дешевле. Также «лечат» стойки кузова, спасая семейный бюджет автовладельца от краха.

А если при ремонте использовали споттер, который нужен для выправления глубоких повреждений, то на кузове появятся сквозные отверстия. Оптимальным вариантом будет также наплавить на зону олово. И лишь потом мастер берется за шпаклевку. Результат — геометрия восстановлена, да и прочность всей конструкции внушает доверие. Потому работу не нужно будет переделывать через два-три года.

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