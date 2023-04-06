«Заморозила часть денег в морозилке» 5 6.04.2023, 14:01

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Белорусы рассказали о необычных тайниках и местах для хранения денег.

Хранить деньги под матрасом или в платяном шкафу – это слишком легко для белорусов. Некоторые наши читатели находят гораздо более изощренные способы спрятать свои накопления или заначки. Журналисты myfin.by узнали о необычных тайниках и местах для хранения денег.

Анна, 32 года: «Наверное, это может показаться странным, но я около тысячи долларов зашила в подкладку пальто. Объясню, почему так решила. Когда я была подростком, в нашей квартире был пожар, мы с родителями выбегали, схватив только верхнюю одежду из шкафа. В итоге многое сгорело, в том числе пострадала и мамина заначка, спрятанная глубоко в тумбе. Это очень запомнилось, потому что после пожара нам еще несколько лет было очень тяжело финансово. Теперь я думаю, что успею при случае схватить пальто и выбежать с ним».

Алина, 22 года: «Подсмотрела лайфхак у мамы. Отложенные деньги я прячу в толстых полых каблуках сапог или ботинок, которые не ношу или обуваю редко. Просто поддеваю набойки и складываю внутрь свернутые купюры в целлофане. Я это делаю на случай, если в квартиру проникнут воры. Думаю, мало кто сообразит и станет ломать каблуки в поисках ценностей».

Максим, 34 года: «Сам я деньги никак не прячу, но с детства запомнил, как это делала бабушка. Когда я приезжал к ней в гости, она часто просила передать маме всякие соленья: огурцы или помидоры, другие закатки. Когда я приезжал, мама вскрывала банки, которые я привозил, и доставала оттуда сильно замотанный пакет с деньгами. Если честно, не уверен, зачем именно нужны были такие махинации. Может, бабушка боялась, что у ребенка могут отнять деньги. А может, переживала, что я сам их потрачу».

Наталья, 42 года: «Наверное, это не способ хранения денег, а скорее оригинальный вариант поздравления. Сестра привезла мне торт ко дню рождения. Во время разрезания оказалось, что внутри что-то лежит. Выяснилось, что сестра поместила внутрь бисквита деньги в пакетике, а сверху покрыла пирог кремом. Поэтому подарок был не только сладким, но еще и материальным».

Валентина, 37 лет: «У меня деньги распределены по квартире в разных местах. Есть как обычные, вроде шкафа или тумбы, так и не самые тривиальные. Например, я заморозила часть денег в морозилке, приклеила скотчем пакет с деньгами к обратной стороне стиральной машины, примотала сверток к решетке вентиляции. Просто понимаю, что от взлома никто не застрахован. И конечно, старательные грабители найдут все, но я надеюсь, что множество разных тайников поможет уберечь средства».

Антон, 26 лет: «У нас с женой есть “денежное дерево”. Мы сложили деньги в пакете в горшок, засыпали землей и “посадили” искусственное растение. Поливать его не нужно, так что деньгам ничего не угрожает. При необходимости такую заначку легко достать, и в то же время мы надеемся, что это защитит от возможных злоумышленников, если те сумеют проникнуть в квартиру».

Алиса, 32 года: «Мы с мужем купили квартиру на "вторичке". Стали делать ремонт, сняли карниз, на котором висели шторы. Оказалось, что он полый внутри и прошлые хозяева хранили в нем деньги. Аналогичная ситуация повторилась, когда подняли старые плинтусы. Везде буквально по 1-2 купюры, но тем не менее. Такая вот необычная находка случилась – считайте, подарок на новоселье».

Дмитрий, 28 лет: «Храню все самое дорогое в одном месте. Поэтому у меня деньги лежат внутри системного блока моего компьютера. Если что случится, схвачу его и вместе с ним выбегу из квартиры. Главное, следить за тем, чтобы компьютер не перегревался, а то бумажным деньгам это может не понравиться».

Ульяна, 34 года: «У меня немного денег в валюте лежит внутри расчески. В ней есть возможность приподнять пластину с зубчиками и сложить под нее несколько купюр. Но для более крупной суммы такой тайник, конечно, не подойдет».

Николай, 37 лет: «Жена сделала тайник из моих носков! Обнаружил, когда решил надеть одну из пар. Оказалось, внутри валюта. И так несколько носков по всей тумбочке. Не самый удобный вариант, но точно не очевидный».

Антонина, 42 года: «У меня очень интимный тайник. Я вынула из бюстгальтера поролоновые вставки и вместо них складываю деньги. Разумеется, это белье я уже не ношу, оно просто лежит в шкафу вместе с остальным. Как говорится, самое дорогое – держи ближе к сердцу».

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