Обнаружили, обездвижили, а затем добили: ВСУ уничтожили российский танк Т-90 «Прорыв» 2 6.04.2023, 14:11

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Машину подбили из российского ПТРК.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ опубликовали видео о том, как они уничтожили новейший танк Т-90М «Прорыв» российских оккупационных войск.

«Демилитаризация» танка проходила в направлении Сватово-Кременная. Это по меньшей мере 18-й “Прорыв”, уничтоженный украинскими военными в ходе войны.

«Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили» – так прокомментировали уничтожение вражеского танка в бригаде.

Интересно, что российский танк был поражен из российского противотанкового ракетного комплекса ПТРК «Корнет». Из него украинским военным удалось подбить вражеский танк. Впрочем, после попадания экипаж боевой машины выбрался и скрылся.

Далее к утилизации танка привлекли беспилотник, сбросивший на Т-90М «Прорыв» два самодельных «коктейля Молотова». Ведь в зоне активных боевых действий вражескую машину важно уничтожить или серьезно повредить, поскольку как есть большой риск того, что враг сможет в конце концов забрать эту технику и снова бросить в бой или же отправить на ремонт.

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