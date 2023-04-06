Кто следующий? Вера Перовская, Newssky

6.04.2023, 14:41

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У ликвидации Татарского есть важный побочный эффект.

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот» прогремел взрыв. Погиб один человек — им оказался уголовник, украинский коллаборант, пророссийский пропагандист, военный корреспондент, блогер Владлен Татарский.

Настоящее имя Татарского Максим Фомин. Он родился в Макеевке Донецкой области. С 2011 года отбывал срок в тюрьме Горловки за ограбление банка. Летом 2014 года грабителю удалось сбежать и вступить в ополчение. В 2019 году обосновался в Москве. Стал военным корреспондентом и блогером, взяв псевдоним Владлен Татарский, который произошел от Вавилена Татарского, героя произведения Виктора Пелевина.

Максима Фомина относили к группе военкоров, которые поддерживали российское вторжение в Украину, а также резко критиковали Путина, Минобороны и Генштаб ВС РФ за недееспособность. Он призывал к геноциду и ковровым бомбардировкам украинских городов. Считал, что «Украина как государство в нынешнем виде должна быть уничтожена». Полагал, «если бы мы в первый день похоронили в казармах Украины 10 тыс. украинских солдат, то они были бы на переговорах сговорчивыми, это бы деморализовало сильнее».

Уголовник публиковал откровенно фашистский контент и выглядел людоедом даже на фоне оголтелой российской пропаганды. Например, 30 сентября 2022 года после церемонии «принятия» в состав РФ аннексированных украинских областей присутствовавший там Владлен Татарский опубликовал видео, в котором сказал: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

Изначально подозреваемой во взрыве была уроженка Ивано-Франковска. Позже по делу об убийстве Татарского задержали россиянку Дарью Трепову, подарившую военкору статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.

В Кремле вопят, что «Россия столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия», «стоит за убийством Дарьи Дугиной», «убийством Фомина», «убийствами людей в течение многих лет начиная с 14-го года» распятием мальчика в трусиках. «Именно поэтому проводится СВО», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В офисе президента Украины отметили, что взрыв стал проявлением «внутренней политической борьбы».

В России турбопатриотам предлагают поверить в «украинский след», но они не особо в него верят.

«Действительно, кафе я передал патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла. Что касается гибели Дарьи Дугиной (работала в пригожинской медиагруппе «Патриот» — прим. ред.) — да, все схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», — прокомментировал инцидент Евгений Пригожин, который планировал, но не попал на «творческий вечер» Владлена Татарского.

Дугина, Стремоусов, Мангушев, Татарский… На фронте идет подготовка к украинскому контрнаступлению. Только Украина готовит личный состав и стягивает военную технику и вооружения, а в РФ «устраняют» турбопатриотов, которые могут поднять бунт после военного поражения. Спецслужбы зачищают инфополе, в первую очередь от коллаборантов, ведь однажды предавший — предаст тебя дважды, да и бюджет не резиновый.

Символично, что 9 ноября 2022 года стало известно о гибели Стремоусова, который заявлял, что «Херсон — навсегда русский». 11 ноября представитель оккупационной администрации пообещал, что именем коллаборанта будет названа улица в Херсоне, а также ему поставят памятник в городе, но в этот же день Херсон перешел под контроль ВСУ. А теперь роспропаганда вешает: «Проспект Дарьи Дугиной. Площадь Владлена Татарского. Улицы Жоги, Моторолы, десятки других улиц, проспектов и площадей. Такой будет топонимика Киева».

У смерти Татарского есть важный побочный эффект. Сейчас самые нервные пропагандисты думают — кто следующий?

В качестве постскриптума отметим, что российские спецслужбы посылают намеки не только турбопатриотам, но и «непатриоту» Владимиру Путину. Во второй половине XIX века все началось с попыток просвещения глубинного народа, а закончилось бросанием бомб под кареты царя и министров. Инцидент случился в Петербурге, а фамилия подозреваемой Трепова — в одном из самых громких покушений Вера Засулич покушалась на петербургского градоначальника Трепова. Закончились бомбометания в России революцией.

Вера Перовская, Newssky

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