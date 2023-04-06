Лукашенко хватил удар: белорусские футболисты добивают диктатора 2 6.04.2023, 14:51

2,350

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 98-е место в рейтинге ФИФА.

ФИФА 6 апреля обновила мировой рейтинг. Сборная Беларуси по футболу опустилась на 1 позицию и занимает сейчас 98-е место.

Возглавила рейтинг сборная Аргентины, которая благодаря победам над Панамой (2:0) и Курасао (7:0) вернулась на вершину через 6 лет. А вот лидировавшая сборная Бразилии опустилась на 3-е место из-за поражения в товарищеском матче от Марокко – 1:2. Помимо Аргентины, бразильцев обошла также сборная Франции, которая поднялась на 2-е место. Других изменений в топ-10 лучших сборных мира нет.

ТОП-10 сборных в рейтинге ФИФА

Аргентина - 1840.93 баллов (+1 позиция)

Франция - 1838.45 (+1)

Бразилия - 1834.21 (-2)

Бельгия - 1792.53 (-)

Англия - 1792.43 (-)

Нидерланды - 1731.23 (-)

Хорватия - 1730.02 (-)

Италия - 1713.66 (-)

Португалия - 1707.22 (-)

Испания - 1682.85 (-).

Команда Беларуси, потерпевшая поражения в матчах со Швейцарией и Румынией, потеряла 11,51 балла и опустилась на 98-е место (между Арменией и Ливаном). В копилке нашей команды 1210,17 баллов.

Команды «белорусской» группы I в отборочном турнире ЕВРО-2024 занимают в мировом рейтинге следующие места:

Швейцария – 12-е место в рейтинге ФИФА

Румыния – 46-е (поднялась на 4 позиции)

Израиль – 78-е (потеряла 2 позиции)

Беларусь – 98-е (потеряла 1 позицию)

Косово – 107-е

Андорра – 153-е.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».