Российский рубль «превратился» в замбийскую квачу 6.04.2023, 14:51

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Фото: Reuters

Темпы обесценивания обеих валют примерно одинаковы.

Российский рубль продолжает дешеветь на Московской бирже, обновляя минимумы с первого месяца войны, пишет finanz.

На торгах в четверг впервые с апреля 2022 года курс доллара поднялся выше 80 рублей, евро пробил отметку 88, а юань вплотную подобрался к уровню 12 рублей.

С начала года рубль подешевел на 15% к доллару, а к европейской и китайской валюте - на 18%. «В итоге если в 2022 году рубль возглавил рейтинг валют развивающихся стран, то в 2023 откатился в аутсайдеры», - отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Сопоставимые с рублем темпы падения демонстрируют египетский фунт (на 20% с начала года), замбийская квача (на 17%), а хуже рубля выглядят разве что валюты-банкроты, такие как иранский риал или доллар Зимбабве.

«Все основные сырьевые валюты - мексиканский и колумбийский песо, бразильский реал - чувствуют себя заметно лучше рубля», - констатирует Полевой.

Российский валютный рынок испытывает нарастающий приступ слабости по мере того, как приток экспортных доходов падает, а отток капитала увеличивается - западные компании уходят, распродавая активы в юрисдикции РФ, указывает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

Правительственная комиссия разрешила вывести из России более $1 млрд британской Shell за долю в проекте «Сахалин-2», а также одобрила продажу российских активов испанскому ретейлеру одежды Inditex. Физлица также продолжают активно выводить деньги за рубеж - и на это может уходить несколько миллиардов долларов в месяц, оценивает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Курс доллара может подняться до отметки 85 рублей, если не вмешается ЦБ, считает Шульгин.

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