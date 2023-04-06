Путина окутал страх 6.04.2023, 15:04

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Глава РФ постоянно сидит «на карантине».

Глава России Владимир Путин сидит в бункере и никого к себе не пускает до тех пор, пока те, кто к нему направляется, не пройдут 10-дневный карантин. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью «24 каналу» он рассказал о том, что согласно данным от человека из бывшего окружения главы Кремля, Путин никого к себе не пускает. К нему могут попасть только те, кто 10 дней просидел на карантине и сделал множество тестов.

«Те данные, которые мы получили от человека, который сейчас находится за границей, а был в окружении Путина, имеем яркое подтверждение того, что Путин сидит постоянно только на карантине, не появляется среди людей», - отметил Данилов.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что президент Зеленский, в отличие от Путина, никого не боится, ездит в международные поездки и закрепляет имидж Украины на международной арене.

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