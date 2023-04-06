Пригожин рассказал россиянам «неудобную правду» о штурме Бахмута 6.04.2023, 15:10

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнера» предсказал фланговый удар ВСУ, ловушку и «котел».

Главарь боевиков ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тяжелой для россиян ситуации в Бахмуте, где попытки продвижения оккупационных сил упираются в мощную оборону ВСУ.

После PR-заявления о «юридическом захвате города» последовала «неудобная правда»: Пригожин признает, что украинская армия никуда не собираются отступать из города, выстроив системную, кластерную оборону внутри населенного пункта, передает dialog.ua.

Более того, даже если россиянам удастся выдавить ВСУ за пределы Бахмута, украинская армия уже подготовила для себя позиции на окрестностях населенного пункта, а также в соседнем Часовом Яру.

Сложившаяся ситуация для россиян настолько тяжелая, что ни о каком наступлении для РФ можно и не мечтать.

«Ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет. Для того чтобы нам иметь позитивную динамику, необходимо решить несколько вопросов», - заявил он, отмечая дефицит боеприпасов, отсутствие нормального командования и защиты на флангах.

Пригожин дал понять, что опасается флангового удара от ВСУ, который отрежет передовые части ЧВК от тыловых соединений.

Это будет означать котел и разгром попавших в ловушку соединений.

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