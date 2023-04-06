Жемчужина среди дач: недалеко от Минска продается стильный «умный дом» 6.04.2023, 15:16

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Фото: Realt.by

Главная изюминка — панорамные окна.

В дачном поселке на подъезде к Логойску нашли совсем не дачный «умный дом» с современным дизайном и стильным интерьером в отличной комплектации, пишет Realt.by. Дом продают за 170 тысяч долларов — показываем, за что просят такие деньги.

Дом находится в садовом товариществе «Ландыш-2005» в 30 километрах от Минска по витебской трассе и 4 км от Логойска, неподалеку от горнолыжных комплексов. По сути это скорее хороший загородный поселок:

«Соседи хорошие люди, многие (более половины домов) проживают круглогодично. Вокруг современные и ухоженные дома, плотность застройки невысокая. Широкие и ровные дороги регулярно чистятся от снега, улицы освещены, налажен вывоз мусора, ходит общественный транспорт», — говорится в объявлении.

Сам дом каркасный, 2021 года постройки, двухэтажный, хорошо утеплен. Выполнен в популярном теперь стиле барнхаус. Площадь — 140 квадратов, плюс есть две террасы на 55 м² и 15 м² и два больших балкона.

Внутри дома — кухня-гостиная, три спальни, три санузла, топочная со стиральной машиной и даже сауна. Интерьер современный и светлый, стоит стильная новая мебель и бытовая техника — все включено в цену. Главная изюминка гостиной и спален — панорамные окна.

Отапливается здание электричеством, на первом этаже через теплые полы и напольные конвекторы, на втором — радиаторы. Дополнительно есть печь-камин на дровах в гостиной и инверторные кондиционеры в спальнях. Воду греет бойлер косвенного нагрева с системой рециркуляции.

Все инженерные системы дома, включая отопление, кондиционирование и освещение, автоматизированы и управляются через «умный дом», в том числе удаленно.

Площадь участка при доме составляет 10,6 соток, он огорожен и благоустроен.

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