Кнут и пирожные для Китая Виктор Таран

6.04.2023, 15:21

Как Запад отрывает Пекин от Москвы.

Любо-дорого наблюдать за сегодняшними заявлениями Китая. Официально Китай не поддерживает РФ в войне против Украины, заявление о «безграничной дружбе» — это риторический прием, — посол КНР в ЕС Фу Цун.

Почему так? Ну, здесь все просто – слишком активно взялись европейцы за китайскую экономику.

Здесь тебе и новые регуляторные правила для Huawei, из-за которых последний потерял почти всю прибыль за прошлый год.

И атака на корпорацию Тик-Ток. В США сейчас идет целый публичный «сериал», в котором политики, экономисты и инфлюэнсеры обсуждают важность и/или допустимость санкций против Тик-тока. Логично. Применение подобных санкций должно быть публичным. Власть должна доказывать их необходимость. Нам тоже следует учиться так поступать.

А параллельно с «кнутом» Запад предлагает Китаю «пирожные». Не зря, ой не зря туда в последние недели поехали главы Испании, Франции, Германии и сама глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Думаю, они привезли четкий и прагматичный «экономический пакет», который должен убедить Китай остановить свою поддержку России.

Если честно – не знаю, удастся ли переломить стратегическую линию Китая, который нацелен помогать России и в ближайшие годы начать военную агрессию против Тайваня.

А вот в то, что это заставит их притормозить с поддержкой России – верю.

Поэтому будем внимательно наблюдать за событиями на американо-китайском фронте. Судьба российско-украинского противостояния сейчас в значительной степени решается именно там.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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