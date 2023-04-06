Не пасха, а сказка: три рецепта глазури без яиц 6.04.2023, 15:26

Как сделать глазурь для пасхи, которая липнет и не крошится.

Совсем скоро главный христианский праздник - Пасха. В этом году католики отметят ее 9 апреля, а православные - 16 апреля. Дрожжевая выпечка - пасха - обязательна на праздничном столе. И каждая хозяйка, которая готовит пасху сама, старается ее сделать самой красивой. УНИАН предлагает три варианта, как сделать глазурь для пасхи, которая не осыпается и готовится без яиц.

Глазурь для пасхи с желатином

Ингредиенты:

сахар - 150 г;

вода - 60 мл;

желатин - 5 г + вода - 25 мл.

Замочите желатин в воде.

Пропорция желатина и воды должна быть 1:5.

Соедините воду с сахаром и доведите до кипения, варите 1 минуту. Добавьте желатин, перемешайте. Взбейте до однородности. Заглазируйте пасху, сверху выложите дольки карамелизированных апельсинов или лимонов или карамелизированную цедру, орехи кешью, сушеную клюкву. Оставьте застывать.

Шоколадная глазурь для пасхи

Ингредиенты:

шоколад - 80 г;

растительное масло рафинированное - 8 мл.

Растопите в кастрюле шоколад с маслом. Смажьте пасху, задекорируйте орехами, цукатами, вялеными ягодами. Оставьте подсыхать.

Ягодная глазурь для пасхи

Ингредиенты:

ягодное пюре (без косточек) - 50 г;

сахар - 100 г;

желатин - 5 г + вода - 25 мл.

Залейте желатин водой, оставьте набухать на 10-15 минут. Смешайте ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и нагрейте - нужно, чтобы сахар растаял. Добавьте в пюре набухший желатин, перемешайте. Взбейте массу до однородности, она должна остыть. Покройте пасхи тонким слоем глазури, задекорируйте и оставьте подсыхать на 8-9 часов.

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