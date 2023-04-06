Доллар взобрался на годовой максимум на торгах в Минске 5 6.04.2023, 15:29

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Российский рубль опустился на минимум за 345 дней.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, а российский рубль подешевел.

По итогам торгов 6 апреля, курс доллара вырос на 0,86% — до 2,9264 рубля.

Курс евро остался на уровне предыдущих торгов — 3,1824 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,15% — до 3,6493 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,94% — до 4,2621 рубля за 10 юаней.

Получается, что доллар взобрался на годовой максимум, а российский рубль опустился на минимум за 345 дней.

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