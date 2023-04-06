Доллар взобрался на годовой максимум на торгах в Минске

Доллар взобрался на годовой максимум на торгах в Минске5
- 6.04.2023, 15:29
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Российский рубль опустился на минимум за 345 дней.
Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, а российский рубль подешевел.
По итогам торгов 6 апреля, курс доллара вырос на 0,86% — до 2,9264 рубля.
Курс евро остался на уровне предыдущих торгов — 3,1824 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,15% — до 3,6493 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня вырос на 0,94% — до 4,2621 рубля за 10 юаней.
Получается, что доллар взобрался на годовой максимум, а российский рубль опустился на минимум за 345 дней.