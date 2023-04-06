Путин вызвал Пушилина «на ковер» и рассказал о «300 снарядах в одно место» 12 6.04.2023, 15:32

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Денис Пушилин

Глава РФ выдал свои методы расправы над пленными?

Российский диктататор Владимир Путин позвал на «ковер» главаря «ДНР» Дениса Пушилина и отличился шок-заявлением об «обстрелах ВСУ».

Фрагмент речи Путина появился в сети. В частности, он решил рассказать о «жестоких нацистах, которые расстреливают сдавшихся в плен военных ВСУ». По сумасшедшей версии президента РФ, Украина не жалеет «300 снарядов», чтобы уничтожить пленных воинов.

«Вот вчера доложили, что на одном из направлений 14 военных украинской армии сдались в плен. Было уже поздно, поэтому наши оставили несколько человек, чтобы даже не охраняли, а чтобы утром сегодня вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военных. К сожалению, и наши пострадали. Но они и своих не жалеют, ведут себя цинично и жестоко», - заявил диктатор.

Напомним, что подобной жесткостью на войне отличаются как раз войска РФ. Как сообщал сайт Charter97.org, оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных в Еленовке, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что удар по колонии нанесли якобы ВСУ с использованием HIMARS.

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