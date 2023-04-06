Данилов о контрнаступлении ВСУ: Информация закрыта, ею владеют не более пяти человек 1 6.04.2023, 15:56

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По его словам, в РФ очень волнуются в отношении событий, которые будут происходить в дальнейшем.

Информация о времени и месте будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины закрыта. Ею на планете владеют не более 3-5 человек, приближенных непосредственно к причастным. Об этом radiosvoboda.org заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

- Президент Зеленский сказал без деталей. Это очень важная вещь. Я могу сказать, что на сегодняшний день людей, обладающих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, находится в очень ограниченном количестве. Не более 3-5 человек владеют, которые причастны к этим людям, - заявил Данилов.

Поэтому он объяснил, когда люди делают те или иные заявления о контрнаступлении ВСУ, это не совсем может соответствовать действительности.

- Где, когда, в какое время - этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду, - акцентировал СНБО.

По его словам, в РФ очень волнуются в отношении событий, которые будут происходить в дальнейшем.

- Мы осознаем, что эти события будут не в пользу РФ. Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, для чего мы делаем. Мы не понимаем, для чего РФ ворвалась на нашу территорию? Но, поверьте, они все отсюда отправятся в Или добровольно покинут наши территории, или будут туда отправлены грузом, который называется «Груз 200», - подытожил Данилов.

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