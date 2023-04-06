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Два известных белорусских священника перешли во Вселенский Патриархат

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  • 6.04.2023, 16:26
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Два известных белорусских священника перешли во Вселенский Патриархат

Священнослужители покинули Беларусь из-за преследования властей.

Вселенский Патриарх рассмотрел прошения белорусских православных священников Александра Кухты и Георгия Роя и принял их под свой омофор, сообщила теолог Наталья Василевич.

«Протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта — священники Белорусской православной церкви, вынужденные уехать из Беларуси от преследований властей в связи с их позицией в отношении белорусского политического кризиса и российской агрессии против Украины, обратились к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского патриархата.

Вселенский Патриарх рассмотрел их прошения и и принял их под свой омофор.

На Пасху 2023 года в Вильнюсе состоится первое богослужение для православных белорусов, на котором будут служить новые священники Вселенского Патриархата.

Детали о месте и времени совершения богослужения будут сообщены позже», — написала Василевич в Telegram.

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